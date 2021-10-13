Başsavcılık Siyasi Cinayet Soruşturması Başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde siyasetin gündemini işgal eden “siyasi cinayet” tartışması sonrası resen soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, bazı siyasi parti yöneticilerinin “siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına” dair açıklamalarının, basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na verilen soruşturma için bir başsavcı vekili görevlendirildi.

Soylu’dan muhalefete: “Ya yabancı servislerin kucağına oturmuşsunuz ya da terör örgütleriyle bağlantınız var, bunlar FETÖ taktiğidir”

Başsavcılığın soruşturma başlattığı bilgisinin ortaya çıkmasından hemen sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu iddiayı dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’a tepki gösterdi. Ankara’da Trafik Birim Amirleri Toplantısı’na katılan İçişleri Bakanı “Bunlar ciddi sözlerdir, bunlar lakırdı edilecek sözler değildir. Her biri birbirinin ardına takılıyor. Ana muhalefet partisi genel başkanı, onun altında bir genel başkan. Ve o genel başkanın yardımcısı. Bir başka genel başkan daha. Hepsi devlet görmüş. Peki böyle bir istihbarat var mı? Yok. MİT’e soralım. Böyle bir bilgi yok. Siz bu bilgiyi nereden aldınız? Bunun bizim dışımızda iki kaynağı olabilir. Biri yabancı servislerdir. Yabancı servislerin kucağına oturmuşsanız sizi oynatırlar. Ya terör örgütleriyle bağıntınız var ya da ra sıra görüştüğünüz büyükelçiler kafanızı karıştırıyor. Bu FETÖ taktiğidir. Onlarla kol kola girerseniz geleceğiniz durum da budur” dedi.

Kılıçdaroğlu: “Erdoğan açıkça tehdit ediyor; siyasi cinayet kaygılarım var”

Siyasi cinayet tartışmasının fitilini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ateşlerken kaynak olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini gösterdi.

Hafta sonu Mersin’de konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında Rize’ye yaptığı ziyarette saldırıya uğrayan İyi Parti Lideri Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili, 26 Mayıs’ta sarf ettiği “Bu daha bir, daha neler olacak neler. Daha dur bakalım, bunlar iyi günler” şeklindeki sözlere atıfta bulundu.

Kılıçdaroğlu “Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp seçime gitmek ister. Bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Milletvekili, il başkanlarına söylüyorum, sakin olacağız. İttifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Eğer belli grupların ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye’de yaşanmaz. Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek’ dedi. Devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte ‘Durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim’ diyor. Açıkça tehdit ediyor” dedi.

Akşener: “Bu tür duyumlar gelir, bu iddiaları çok fazla gündemde tutmamamız lazım”

CHP liderinin açıklamalarından sonra Millet İttifakı’ndaki ortağı İyi Parti kanadından da iki açıklama geldi. Bu duyumlardan haberdar olduklarını söyleyen İyi Partililer tartışmayı büyütmek istemedikleri görüntüsünü verdiler.

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın “Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var, eğer böyle bir planlama varsa başta ülkeyi yönetenler olmak üzere ileride bunun hesabını vermek zorunda kalır, ağır bir bedel öderler. Çok acı sonuçlar doğurur. Bunun mümkün olmadığını düşünüyorum” derken Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti lideri Meral Akşener’se “Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Benim inandığım bir şey var. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Bu iddiaları çok fazla gündemde tutmamamız lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Babacan: “Cumhurbaşkanı siyasal şiddete karşı açık bir duruş ortaya koymazsa bu ortamdan cesaret alacaklar olacaktır”

En son partisinin il başkanlarına hitap eden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Kılıçdaroğlu gibi Cumhurbaşkanı’nın, İyi Parti lideri hakkındaki sözlerini gündeme taşıyarak tartışmaya katıldı.

Babacan “Ben Sayın Erdoğan'dan derhal siyasal şiddete karşı açık bir duruş ortaya koymasını talep ediyorum. Olan biteni sadece izleyen, ‘bunlar daha iyi günleriniz’ diyen, muhalefeti ülke yönetimine talip olmamaya davet eden bu tutum, ülkemiz adına son derece tehlikeli bir ortama zemin hazırlamaktadır. Ülkenin şu anki Cumhurbaşkanı, siyasal şiddete karşı açık bir duruş ortaya koymazsa bu ortamdan cesaret alacaklar olacaktır. Ortaya çıkabilecek olayların da bizzat sorumlusu Sayın Erdoğan'ın kendisi olacaktır. Biz barış ve huzur istiyoruz” diye konuştu.

Muhalefetin eleştirilerinin odağındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’sa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun aracılığıyla suçlamalara yanıt verdi.

Altun “Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde ‘siyasi cinayetler’ olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların ‘siyasi cinayet yalanından’ medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz” dedi.

