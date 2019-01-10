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Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 13:08 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından FETÖ futbol yapılanması davasına gönderilen cevabi yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturmanın yürütüldüğü; Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül, Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik verildiği kaydedildi.

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül...

Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın bulunduğu FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ kapsamında soruşturma yürütüldüğüne ilişkin savcılık yazısı mahkemeye ulaştı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça gönderilen cevap yazısında, Alper Potuk, Orhan Şam, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Emre Belözoğlu Tuncay Şanlı

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