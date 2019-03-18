Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında "Tekirdağ hapishanesinde tecride karşı açlık grevinde olan Zülküf Gezen'in fedai eylemi gerçekleştirerek öldüğü" şeklinde gerçeğe aykırı haberler çıkması nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Gezen'in intiharı sonrası soruşturma başlatıldığının altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 Mart 2019 günü saat 23.57 sıralarında Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda PKK silahlı terör örgütü hükümlüsü olarak barındırılan Zülküf Gezen'in kendisini koğuş banyosunda çamaşır ipi ile asmak suretiyle intihar ettiğinin tespit edilerek, bilgi verilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

İcra edilen soruşturma kapsamında, banyodan gelen sesler üzerine müteveffa ile aynı koğuşta bulunan diğer iki hükümlünün, şahsı ipten aldıktan sonra kurum idaresini haberdar ettiği, kurumda hazır bulunan 112 Acil ekibinin şahsa derhal müdahale ettiği ancak şahsın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Müteakiben adı geçenin cenazesi hastaneye kaldırılmış ve cumhuriyet savcısı nezaretinde otopsi işlemi icra edilmiş, olaya tanık olan iki hükümlünün de ifadeleri alınmıştır. Olayla ilgili olarak soruşturma titizlikle yürütülmektedir."