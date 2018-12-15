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Başsavcılık: Tren kazasında şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:26 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen, 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili basında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün meydana gelen, 9 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili basında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara-Konya hattında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz trenin, önceki gün Yenimahalle ilçesi Marşandiz İstasyonu'nda çarpışması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 92 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bazı basın yayın organlarında yer alan şüpheli ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Tren kazası ile ilgili olarak bir kısım basın yayın organında yayınlanan şüpheli ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Emniyet görevlileri tarafından bir ifade paylaşılmamıştır. Bilakis bu hususta hassas davranılması, ifade ve diğer işlemlerle ilgili bir paylaşım yapılmaması yönünde emniyet görevlileri uyarılmıştır."
​Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Bazı gazeteler, emniyette sorguları süren şüphelilerden O.Y.'nin, "YHT treni genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdiğini öne sürmüştü.

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