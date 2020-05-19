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Başsavcılık: Türk zanlı cami ve konsolosluğa da saldıracaktı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 21:47 | Son Güncelleme

Almanya'nın Waldkraiburg kentinde "Türklerden nefret ettiği için" Türk iş yerlerine saldırılar düzenlediğini itiraf eden zanlının DİTİB'e bağlı cami ve imamlarla Münih Konsolosluğu'na da saldırı planladığı düşünülüyor.

Başsavcılık: Türk zanlı cami ve konsolosluğa da saldıracaktı

Almanya'nın Waldkraiburg kentinde "Türklerden nefret ettiği için" Türklere ait iş yerlerine saldırı düzenlediğini itiraf eden zanlı ile ilgili soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

Kendisi de Türk kökenli olan 25 yaşındaki zanlı, Bavyera eyaletindeki Waldkraiburg'da bir Türk marketine yanıcı madde atarak altı kişinin yaralanmasına ve milyonlarca euroluk hasara neden olmuştu. Zanlı ayrıca yine Türklere ait bir kuaför salonu, bir pizza dükkanı ve kebapçının camlarını kırarak saldırı düzenlemekle suçlanıyor.

8 Mayıs'ta tutuklanan Muharrem M. sorgusu sırasında Türklere ait iş yerlerine saldırı düzenlediğini itiraf etmiş, radikal İslamcı IŞİD terör örgütüne sempati duyduğunu söylemişti.

DİTİB ve Münih Başkonsolosluğu'na saldırı hazırlığı

Ancak Spiegel dergisi, Federal Başsavcılığın zanlı hakkında devlete karşı ağır şiddet eylemi hazırlığında olduğu şüphesiyle de soruşturma yürüttüğünü bildirdi. Federal Başsavcılık sözcüsü, Spiegel'in haberini doğrulayarak zanlının camilere ve imamlara yönelik patlayıcı ve bombalı saldırı planladığından şüphelenildiğini bildirdi. Sözcü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Waldkraiburg yakınlarındaki bir cami ile Köln'deki Merkez Camii'nin planlanan hedefler arasında olduğunu belirtti. Muharrem D.nin sorgusu sırasında camilerin imamlarını silahla vurarak öldürmeyi, ayrıca Münih'teki T.C. Başkonsolosluğu'na da saldırı planladığını itiraf ettiği kaydedildi.

Yapılan bir kontrol sırasında tesadüfen yakalanan zanlının yanında patlatılmaya hazır 23 adet el yapımı boru tipi bomba, evinde yapılan aramalarda da bir tabanca ile bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmişti.

Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman pasaportu da bulunan Muharrem D.'nin, sorgusu sırasında Türk devletini "IŞİD'in bir düşmanı" olarak nitelendirdiği ve saldırı düzenlemeyi planladığı hedefleri Türk devletinin temsilcisi olarak gördüğünü söylediği aktarılmıştı.

AFP/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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