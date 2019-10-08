HABER

Başsavcılık, ünlü baklavacılara FETÖ’den verilen beraate itiraz edecek

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’na FETÖ kapsamında verilen beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi.Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’nun FETÖ kapsamında ‘Silahlı terör örgüyü üye olma’ ile ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandıkları davada bu sabah mahkeme kararını açıklamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’na FETÖ kapsamında verilen beraat kararına itiraz edeceği öğrenildi.
Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu’nun FETÖ kapsamında ‘Silahlı terör örgüyü üye olma’ ile ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan yargılandıkları davada bu sabah mahkeme kararını açıklamıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ ve ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından yargılanan Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu’nun beraatine karar vermişti.

Mahkemenin gerekçeli kararının hazırlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, başsavcılığın karara itiraz edeceği öğrenildi.
Savcılık, yargılama sırasında sunduğu mütalaasında sanıkların “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ise beraatlerine karar verilmesini istemişti.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Otomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi: 5 yaralıOtomobile çarpan kamyon lunapark bahçesine devrildi: 5 yaralı
MSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımıMSB'den, 'engel tanımaz aşarız' paylaşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.