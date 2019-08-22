Başsavcılık, Van'daki olayla ilgili soruşturma başlattı

Van'da, Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirmeyi protestolara katılan bir kişinin gözaltına alınması sırasında yaşanan olaylara ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın hakkında yürütülen terör soruşturması gerekçesiyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösteriler sırasında bir kişinin zor kullanılarak gözaltına alınmasına ilişkin görüntülerin sosyal, görsel ve yazılı medyada yayımlanmasını ihbar kabul etti.

Başsavcılık, görüntülere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Bu arada söz konusu olayda gözaltına alınan kişinin, bir polis memuruna demir tabureyle saldırıda bulunduğuna dair görüntüler de dosyaya eklendi.

Valilik, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Van Büyükşehir Belediyesine yapılan "Başkan Vekilliği" görevlendirilmesini protesto etmek için toplanan grupların kanunsuz eylem yaptığını belirtmişti.

Gruplar için görevlendirilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli personele, bekleme yaptıkları Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bir kişinin demir tabureyle saldırıda bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti: