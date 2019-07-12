Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, yargı mensuplarının hem sokağa indiğini hem de hainleri derdest etmek için adliyelere koştuğunu belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ise toplumun tüm dokusuna sızan FETÖ'nün, kendi emellerine ulaşmak için millete kurşun sıkmayı kendisinde hak gördüğünü vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yılında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki program, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından şehitler için yapılan hatim duasıyla başladı.

15 Temmuz gazilerinden Prof. Dr. Ali Bozkurt, darbe girişiminden haberdar olur olmaz evinden çıkıp Genelkurmay Başkanlığı binasının önüne geldiğini ve kendisini çevreden bulduğu taşlarla savunduğu ifade etti.

Olay gecesi karnından vurularak hastaneye kaldırıldığını anlatan Bozkurt, "Vurulmamın ardından etrafımda şehitler gördüm ve çevremdekilerin müdahalesi sayesinde hastaneye yetiştirildim. Allah bir daha bu ülkeye böyle olaylar yaşatmasın" dedi.