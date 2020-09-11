Başsavcılıktan '92 yaşındaki yazar tutuklandı' haberlerine açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında '92 yaşındaki yazar siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı' başlığıyla yayınlanan haber ve paylaşımlardaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu yayınlarda adı geçen H.B.A. isimli şahsın, 10 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması sebebiyle çıkartılan bir yakalama kaydı olduğu tespit edilmiştir. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede kişi hakkında Ankara (Kapatılan) 40.Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakaret suçu dolayısıyla 20 Kasım 2008 tarihinde verilen bir mahkeme kararı olduğu, söz konusu kararın temyiz makamınca onanarak kesinleştiği ve cezanın infazına yönelik 18 Ekim 2017 tarihinde çıkarılan yakalama emrinin bulunduğu belirlenmiştir. Kesinleşen bu cezası sebebiyle müddetname tanzim edilerek Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'na işlemleri yapılmak üzere 10 Eylül 2020 tarihinde gönderilen şahıs, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine alınmaksızın aynı gün serbest bırakılmıştır. Belirtilen bu infaz işlemleri dışında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen kişi hakkında ifade alma veya tutuklamaya sevk etme gibi herhangi bir adli işlem yapılmamıştır."

