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Başsavcılıktan, "A4 kağıdı yok" iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haber gerçeği yansıtmıyor"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı ulusal basın yayın organlarında yer alan "Antalya Adliyesinde A4 kağıdı krizi" başlıklı haberle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Adliyede hiçbir mahkeme ve birimde bugüne kadar kağıt ve kırtasiye malzemesi sıkıntısının yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, "Antalya Adliyesinde bazı mahkemelerin A4 kağıdı olmadığı gerekçesiyle duruşma tutanağı vermediği şeklindeki haber gerçeği yansıtmıyor. İhtiyaç duyulan her türlü kağıt ve kırtasiye malzemesi Adalet Bakanlığınca gönderilen ödeneklerle ihtiyaç halinde anında karşılanıyor." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
A4 kağıdı adliye Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

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