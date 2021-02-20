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Başsavcılıktan ‘çıplak arama ve darp’ iddiasına yalanlama

20.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Başsavcılıktan ‘çıplak arama ve darp’ iddiasına yalanlama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hakkari Belediyesi Başkanı Dilek Hatipoğlu ile ilgili çıkan ‘çıplak arama ve darp’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, ’’Van T tipi Ceza İnfaz Kurumunda çıplak arama yapıldığı’’ iddiasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılması gereği hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, “12 Şubat 2021 tarihinde terör örgütü PKK mensubu, hükümlü ve başka suçtan tutuklu Hakkari Belediyesi Eski Başkanı Dilek Hatipoğlu, Van T tipi Ceza İnfaz Kurumu’na kabul işlemleri yapılırken üst araması yapılması için bayan arama odasına alındığı sırada terör örgütü propagandası içeren slogan atmış ve kurum personellerine karşı hakaret, tehdit ve fiziki saldırıda bulunmuştur. Hükümlü/tutuklunun aramasının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda belirlendiği şekilde yapılmış olup arama bitirildikten sonra adı geçen hükümlü/tutuklu darp cebir raporu alması için sağlık kurumuna sevk edilmiştir. Hastane dönüşünde pandemi tedbirleri kapsamında tekli odaya yerleştirilmiş, adı geçen şahsın eylemlerinden dolayı tutanak tanzim edilerek, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu hükümlü/tutukluyla ilgili çıplak arama ve darp iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

İHA

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