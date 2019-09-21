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Başsavcılıktan "Demirtaş ve Yüksekdağ" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın "daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları" yönündeki haberlerin gerçekle bağdaşmadığı bildirildi - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: - "Her iki şüphelinin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile mahkemeleri ve esas numaraları belirtilen dosyalardaki yargılama konusu suçların ve suça konu fiillerin tamamen farklı olduğu hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın "daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları" yönündeki haberlerin gerçekle bağdaşmadığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Demirtaş ve Yüksekdağ'ın daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları" yönünde haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası kapsamında suç tarihinde HDP Eş Başkanlığı yapan şüpheliler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla kamuoyunda "6-7-8 Ekim Kobani olayları" olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme (TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82, 35), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109)" maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandıkları anımsatıldı.

Açıklamada, şüpheli Demirtaş'ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/189 esas sayılı dosyası kapsamında 'suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214/1, 218)', '2911 sayılı yasanın 32. maddesine muhalefet', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1)' maddelerine konu suçlardan yargılandığı aktarıldı.

Şüpheli Yüksekdağ'ın da Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/159 esas sayılı dosyası kapsamında 'suç işlemeye alenen tahrik etme (TCK 214/1)', '2911 sayılı yasaya muhalefet', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme (TCK 314/1)' maddelerine konu suçlardan yargılandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her iki şüphelinin dosyamız kapsamında tutuklanmış oldukları suçlar ile yukarıda mahkemeleri ve esas numaraları belirtilen dosyalardaki yargılama konusu suçların ve suça konu fiillerin tamamen farklı olduğu hususu, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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