Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın "daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları" yönündeki haberlerin gerçekle bağdaşmadığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Demirtaş ve Yüksekdağ'ın daha önce başlayan ve halen devam eden yargılama konusu suçlardan dolayı tutuklandıkları" yönünde haberler çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası kapsamında suç tarihinde HDP Eş Başkanlığı yapan şüpheliler Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarihli kararıyla kamuoyunda "6-7-8 Ekim Kobani olayları" olarak bilinen olaylar kapsamında işlenen "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme (TCK 82), kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82, 35), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109)" maddeleri kapsamındaki suçlardan tutuklandıkları anımsatıldı.