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Başsavcılıktan dolandırıcılık uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 16:18 | Son Güncelleme

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada savcıların adlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada savcıların adlarını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"Son günlerde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekilleri ve Cumhuriyet savcılarımızın adları kullanılarak bir takım soruşturma dosyaları üzerinden şüpheli ve mağdur yakınlarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu iddialara ilişkin gerekli soruşturmalara başlanılmış olup, fail ya da faillerin tespitine çalışılmaktadır. Ne Cumhuriyet başsavcısı, ne başsavcı vekilleri ne de Cumhuriyet savcılarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin ismi kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi kamuoyuna duyurulur."

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