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Başsavcılıktan Enis Berberoğlu mütalaası

08.02.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesinin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sunulan mütalaada, mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması istendi.

Anayasa Mahkemesinin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye sunulan mütalaada, mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması istendi. Mütalaada, Berberoğlu’nun hükümlü statüsü sona erdirilerek yeniden yargılanması için TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istendi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında daha önce verilen ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle yapılan ikinci başvuruda yeniden hak ihlali kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine mütalaasını sundu. Mütalaada, Anayasa Mahkemesinin kararında belirtildiği gibi sanık Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması ve sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılama da durma kararı verilmesi talep edildi.
Mütalaada ayrıca Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesinin talep edilmesi istendi.

Olayın geçmişi
MİT tırlarının durdurulması görüntülerini Can Dündar’a verdiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu Anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı verilmişti. Kararı değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar vermiş, Enis Berberoğlu ise avukatları aracılığıyla bir üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz dilekçesi sunmuştu.
İtirazı değerlendiren İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraza ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. Mahkeme kararında, ‘yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesinin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve mahkememizin değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına’ ifadelerine yer verilmişti. Dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine iadesine karar verilmişti.

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