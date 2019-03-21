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Başsavcılıktan FETÖ sanığının tahliyesine itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 20:19 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına yeniden tutuklanması talebiyle itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle itiraz edildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada "Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi Mesut Yılmazer tahliye edildi" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"FETÖ sanığı olarak yargılanan Mesut Yılmazer, FETÖ sanığı olarak yargılanan Ali Fuat Yılmazer'in kardeşi değildir. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiştir. İtiraz, 22. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca değerlendirilecektir."

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Ali Fuat Yılmazer Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ sanığı mesut yılmazer

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