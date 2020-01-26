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Başsavcılıktan "FETÖ’ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı medya organlarının yayınladığı "FETÖ’ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "FETÖ’ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.’nın, abisi ile yapmış olduğu 17 Kasım 2019 tarihli telefon görüşmesi sırasında, bazı infaz koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine, sistem üzerinden konuşmasının sonlandırıldığı ve kendisinin uyarıldığı belirtildi.M.A.’ya telefon görüşmesinin yaptırıldığı, odasına götürülürken kendisine eşlik eden infaz koruma memurlarına hakaret etmesi sonrası tutulan tutanak ile soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi."Cezası henüz kesinleşmeyip, itiraz kanun yolu aşamasında"Açıklamada, "Hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonrasında, Kurum Disiplin Kurulu Başkanlığının, 23 Kasım 2019 gün ve 2019/583 sayılı kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün karara itirazı üzerine, Kırıkkale İnfaz Hakimliğinin, 31.12.2019 gün ve 2019/2024 sayılı kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı medya organlarının yayınladığı "FETÖ’ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "FETÖ’ye Sövgüye Hücre Hapsi" iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hükümlü M.A.’nın, abisi ile yapmış olduğu 17 Kasım 2019 tarihli telefon görüşmesi sırasında, bazı infaz koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözler sarf etmesi üzerine, sistem üzerinden konuşmasının sonlandırıldığı ve kendisinin uyarıldığı belirtildi.
M.A.’ya telefon görüşmesinin yaptırıldığı, odasına götürülürken kendisine eşlik eden infaz koruma memurlarına hakaret etmesi sonrası tutulan tutanak ile soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

"Cezası henüz kesinleşmeyip, itiraz kanun yolu aşamasında"
Açıklamada, "Hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonrasında, Kurum Disiplin Kurulu Başkanlığının, 23 Kasım 2019 gün ve 2019/583 sayılı kararı ile kendisine, 3 gün disiplin hapsi cezası verildiği, hükümlünün karara itirazı üzerine, Kırıkkale İnfaz Hakimliğinin, 31.12.2019 gün ve 2019/2024 sayılı kararı ile disiplin hapsi cezasının onaylandığı, hükümlünün İnfaz Hakimliği kararına itiraz ettiği, disiplin hapsi cezasının henüz kesinleşmeyip itiraz kanun yolu aşamasında bulunduğu hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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