HABER

Başsavcılıktan 'gözaltı' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 21:06 | Son Güncelleme

İZMİR Adliyesi'nde, bir emniyet amirinin başsavcının odasında gözaltına alındığı şeklinde bazı internet sitelerinde çıkan haberlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Adliyesi'nde, bir emniyet amirinin başsavcının odasında gözaltına alındığı şeklinde bazı internet sitelerinde çıkan haberlerle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, emniyet amiri Zafer Çeviköz'ün şüpheli sıfatıyla ifadesinin alındığı, haberde konu edildiği gibi gözaltı işleminin uygulanmadığı ifade edildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Zafer Çeviköz'ün başsavcının odasında gözaltına alındığına ilişkin bazı internet sitelerinde çıkan haberler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli emniyet amiri Zafer Çeviköz'ün şüpheli sıfatıyla savunması alınmak üzere telefon ile davet edildiği, 18.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatı üzerine kendi müdafisi eşliğinde savunmasının alındığı, akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca serbest bırakıldığı, söz konusu kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

PARTNERKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenlerKim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştıGÜNCELLEME - Zonguldak'ta otobüsle tır çarpıştı
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdırRektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

TBM: Konutta fazladan ödenen noter giderleri geri alınabilir

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Terör örgütünün cinsel istismar raporu dehşete düşürdü

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

Kadına şiddet bitmiyor! Bebekli kadını döverek bayılttı

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan flaş açıklama: 7 terörist etkisiz hale getirildi

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.