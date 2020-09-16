Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: “Soruşturma genişletildi”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darp eden ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkındaki soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu H.M.’yi darp ettiği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine ‘iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi’ yönünde talimat verilmiştir. Mağdur H.M. isimli kişi hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır” denildi.