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Başsavcılıktan hastanede ölen hükümlüyle ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Rıdvan Barış'ın (18) 'epilepsi hastası olduğu, kalp krizi geçirdiği sırada duvarları yumrukladığı ancak ilgilenen olmadığı' iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ve sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren Rıdvan Barış'ın (18) 'epilepsi hastası olduğu, kalp krizi geçirdiği sırada duvarları yumrukladığı ancak ilgilenen olmadığı' iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, Barış'ın özlük dosyasında bulunan raporlarda epilepsi hastası olduğuna dair herhangi bir tanının olmadığı, kesin ölüm nedeninin tespiti için olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü epilepsi hastası Rıdvan Barış'ın kalp krizi geçirdiği sırada duvarları yumrukladığı ancak ilgilenen olmadığı' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Başsavcılık, Barış'ın ölümüyle ilgili haber yapıldığının tespit edilmesi üzerine, kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren hükümlü olarak barındırılan Rıdvan Barış'ın, 10 Mart 2019 günü saat 04.30 sıralarında, uyku halinde sayıklayarak eliyle barındırıldığı odanın duvarına vurduğu, hükümlü A.D. tarafından idareye bildirildi. Bunun üzerine görevli infaz koruma memurları hükümlünün odasına giderek Rıdvan Barış ile herhangi bir sağlık probleminin bulunup bulunmadığı konusunda görüştü. Barış'ın sağlık durumun iyi olduğunu beyan etmesi ve psikiyatri hastası olan Barış'ın daha önceden de uyku halinde benzer davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine infaz koruma memurları odadan ayrıldı. Rıdvan Barış'ın 10 Mart 2019 günü saat 06.36 sıralarında idareden, reçete ile kendisine verilen ilaçlarını teslim aldığı ve saat 08.33'e kadar odası dışındaki ihtiyaçlarını giderdiği, saat 11.21 sıralarında oda arkadaşı olan E.A.'nın Barış'ın rahatsız olduğunu idareye bildirmesi üzerine, infaz koruma memurları tarafından 112 Acil Servis çağrılarak Rıdvan Barış'a müdahale edildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne saat 11.56'da sevki sağlanan Rıdvan Barış'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 12.35'te vefat ettiği, özlük dosyasında bulunan raporlarda epilepsi hastası olduğuna dair herhangi bir tanının olmadığı belirlenerek, kesin ölüm sebebinin tespiti açısından olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılarak cesedi, ölü muayene ve otopsi işlemi yapılarak defin ruhsatı düzenlenmiştir."

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