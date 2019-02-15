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Başsavcılıktan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 23:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada,
"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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