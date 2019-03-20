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Başsavcılıktan polisten kaçan şahsın vurulmasıyla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 19:05 | Son Güncelleme

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan şahsın ‘dur’ ihtarına ateş açarak bir aracı gasp etmeye çalıştığı sırada, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.Olay dün akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi 6.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp ve hırsızlık suçlarından aranan şahsın ‘dur’ ihtarına ateş açarak bir aracı gasp etmeye çalıştığı sırada, polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Olay dün akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gasp ve hırsızlık suçlarından 20’ye yakın kaydı olan Şükrü Polat’ın (36) evine gittiğini tespit eden polis ekipleri takip başlattı. Polis ekiplerinin takibi sırasında dur ihtarına uymayan Şükrü Polat’ın ise taşıdığı silahla polise ateş ederek kaçmaya başladı. Kaçma sırasında elindeki silahla 3 aracı gasp eden Polat’ın evinin olduğu mahalledeki 6. Sokak üzerinde bir başka otomobili gasp etmek istedi. Takibi sürdüren polis ekiplerinin havaya ateş açarak “dur” uyarısı yapması sonrasında Polat, silahını polis ekiplerine çevirdi. Silahın kendilerine çevrildiğini gören polis ekiplerinin açtığı ateş sonrasında vurulan Polat için polis ekipleri olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polat’ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polat’ın cenazesinin işlemleri tamamlanması sonrası toprağa verilmesi beklenirken, Polat’a ateş açan polisler hakkında ise tahkikat başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı
Olay sonrasında soruşturma başlatılırken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklama başlattı. Yapılan açıklamada aranması olan şahsın polis ekiplerin ‘Dur’ ihtarına ateş açarak cevap verdiği ifade edilirken, olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi. Yunus timlerinin şüphelendikleri şahıstan teslim olmasını isterken, Polat’ın polis memurlarını ’’Yaklaşmayın vururum sizi’’ diyerek tehdit ettiği ve kaçmaya çalışırken polis memurlarını hedef alarak ateş ettiği ifade edildi.

“Gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülüyor”
Şahısın ateş etmesi sonrasında karşılık veren polis memurlarından birinin ateşlediği kurşunla Polat’ın yaralandığının kaydedildiği açıklamada, “Olay yerine gelen ambulans ile Anadolu Sağlık Merkezi’ne tedavi amacıyla götürüldüğü, aynı gün saat 18.00 sıralarında ise öldüğünün anlaşıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği, bu kapsamda maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülüyor” ifadelerine yer verildi.

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