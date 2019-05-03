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Başsavcılıktan seçim soruşturmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seçimlerde, oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğu iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında, bu işlemlerde görevli kişilerin, savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle ifadeye çağrıldığı belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "2 Mayıs 2019 tarihinde muhtelif basın/ yayın organlarında 'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 32 ayrı soruşturma başlatılıp çok sayıda kişinin ifadeye çağrıldığı' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberler esas alınarak çeşitli yorumlar dile getirildiği görülmüş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki şekilde açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyların sayımı, tutanağa bağlanması, sonuçların sisteme girilmesi vb. işlemlerde çeşitli usulsüzlükler olduğundan bahisle seçimin ertesi gününden bu yana muhtelif zamanlarda vatandaşlar, siyasi parti teşkilatları ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarınca yapılan ihbarlar üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatılarak iddialara konu belgeler temin edilmiş ve bu işlemlerde görevli kişiler de savunmaları alınmak üzere davetiye tebliğ edilmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığımıza çağrılmıştır. Başlatılan soruşturmalar, ihbara konu olayların gerçekliğini ortaya çıkarmaya özgü olarak ve kanunlarla Cumhuriyet Başsavcılığımıza tanınan delil toplama yetkileri usulünce kullanılmak suretiyle yürütülmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, mezkur soruşturmalara ilişkin görev ve yetkilerini, her zaman olduğu gibi maddi gerçeği ortaya çıkarıp varsa sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gereğine tevessül etmek amacıyla tarafsız ve mevzuata uygun biçimde yerine getirmekte olup, medyada yer bulan ve bu soruşturmaların amacına dair yukarıda belirtilen yasal çerçeveyi aşacak ifadeler içeren haber ve yorumlar gerçek dışıdır"

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