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Başsavcılıktan ’Siyasilere hakaret ettiği için tutuklandı’ iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Siyasilere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı iddia edilen H.B.A.

Siyasilere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı iddia edilen H.B.A. isimli kişiye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açıklama yapıldı. Açıklamada H.B.A. hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğu ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
Siyasilere hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve ardından tutuklandığı iddia edilen 92 yaşındaki H.B.A.’ya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, H.B.A.’nın hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olması nedeniyle yakalama kaydı bulunduğu ve gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada:
“Bazı basın yayın kuruluşlarında “92 yaşındaki yazar siyasilere hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı” başlığıyla yayınlanan haber ve paylaşımlardaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Söz konusu yayınlarda adı geçen H.B.A. isimli şahsın, 10 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunması sebebiyle çıkartılan bir yakalama kaydı olduğu tespit edilmiştir.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede kişi hakkında Ankara (Kapatılan) 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nce hakaret suçu dolayısıyla 20 Kasım 2008 tarihinde verilen bir mahkeme kararı olduğu, söz konusu kararın temyiz makamınca onanarak kesinleştiği ve cezanın infazına yönelik 18 Ekim 2017 tarihinde çıkarılan yakalama emrinin bulunduğu belirlenmiştir.
Kesinleşen bu cezası sebebiyle müddetname tanzim edilerek Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’na işlemleri yapılmak üzere 10 Eylül 2020 tarihinde gönderilen şahıs, burada yapılan işlemlerin ardından cezaevine alınmaksızın aynı gün serbest bırakılmıştır.
Belirtilen bu infaz işlemleri dışında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca adı geçen kişi hakkında ifade alma veya tutuklamaya sevk etme gibi herhangi bir adli işlem yapılmamıştır” denildi.

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