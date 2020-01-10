Başsavcılık'tan tahliye edilen hakim ve savcının oğluyla ilgili bilgi yazısı açıklaması

Halil YILMAZ/İSTANBUL,(DHA)-BAKIRKÖY'de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan savcı ve eski hakim oğlu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile ilgili Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Göçmen'den şikayetçi olan aileye gönderilen bilgi yazısının olağan ve yararlı bir uygulama olduğu, bu konuda bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığına değinildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Sanık G.S.G. kız arkadaşına fiili şiddet uygulama ve caddede bulunan kişilerin üzerine araç sürme eylemlerinden 3 Ekim 2018'de tutuklanmış, devam eden yargılamada 6 Ocak 2020 tarihli celsede tahliye edilmiştir. Aynı celsede sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Sanığın tahliye kararı üzerine Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından çeşitli kurumlara gönderilmek üzere yazılan bilgi yazısı hakkında bazı medya organlarında eksik ve yanıltıcı haberlerin paylaşıldığı görülmekle bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Sanığın yargılama konusu eylemleri arasında kız arkadaşına şiddet uygulama da bulunmaktadır."