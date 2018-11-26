Başsavcılık'tan Yalova'daki aramayla ilgili açıklama (1)

Şengüler YEŞİL - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

