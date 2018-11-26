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Başsavcılık'tan Yalova'daki aramayla ilgili açıklama (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 16:54 | Son Güncelleme

Şengüler YEŞİL - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı.

Şengüler YEŞİL - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Yalova'da yapılan aramayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaşıkçının öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğu tespit edildi. Bu görüşme, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

PARTNERYemeğe böyle çıkınca...Yemeğe böyle çıkınca...
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