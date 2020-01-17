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  4. Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

Başsavcının melekleri dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 08:22 | Son Güncelleme

DÜNYADA milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olmayı başaran 16 yaşındaki Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, kayağın yanı sıra yüzme, jimnastik ve bisiklet sporları ile yaşama sarılıyor.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- DÜNYADA milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olmayı başaran 16 yaşındaki Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül kardeşler, kayağın yanı sıra yüzme, jimnastik ve bisiklet sporları ile yaşama sarılıyor. Son olarak 13 Ocak'ta Palandöken'de 6'ıncı kez Türkiye şampiyonu olan Bingül kardeşler, INAS'ın İtalya'da düzenleyeceği Dünya Kayak Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor.
HAYATI DOLU DOLU YAŞIYORLAR
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve mühendis eşi Nesrin Kaya Bingül'ün ikiz çocukları Muhsin Murat ve Aliye Zeynep Bingül, doktorların "Okuyamaz, yazamaz, hatta evden dahi çıkamaz" demesine rağmen 3 yaşında jimnastikle, 6 yaşında da kayakla tanıştı. İkizler, alenin büyük fedakârlığının yanı sıra öğretmen ve özel eğitimcilerinin de desteğiyle, sporla hayata bağlandı. Özverili çabaları ile çevresindekilerin kendilerine yönelik "yapamaz, başaramaz" gibi ön yargılarını yıkarak başarıdan başarıya koştular. Günlük hayatları genelde eğitim ve antrenmanla geçen ikizler, spor ve katıldıkları etkinliklerle sosyalleşmeye çalışıyor.
GELECEK VADEDEN SPORCU SEÇİLDİLER
Dünyada milli sporcu olarak kayak müsabakalarına katılan tek otistik ikizler olmanın yanı sıra kendi yaş gruplarında Türkiye'nin de tek lisanslı otistik milli sporcuları olan ikizler, kayak ve jimnastik sporlarında şu ana kadar Türkiye'de toplam 6 birincilik elde etti. Şampiyonluklarının ardından INAS'ın Polonya'da düzenlediği Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'nda en iyi gelecek vadeden özel sporcu ödülünü de alan ikizler, 15 Mart'ta İtalya'da yapılacak Dünya Özel Sporcular Yarışması için hazırlıklarını sürdürüyor.
HER GÜN 6 SAAT ÇALIŞIYORLAR
Erzurum Bisiklet Gençlik Spor Kulübü (BİKE) Başkanı Mustafa Kocaman, lisanlı kayak sporcuları olan Aliye Zeynep ile Muhsin Murat Bingül'ün Türkiye şampiyonluğunu kazanmalarına rağmen Palandöken'deki çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Günde yaklaşık 6 saat antrenman yaptıklarını vurgulayan Kocaman, "Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayak antrenmanlarını sürdüren Bingül kardeşler, güçlerine güç katıyor. 15 Mart'ta İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlanıyoruz. Bu çocukların beşinci kez dünya şampiyonluğuna katılışı oluyor. Geçen yıl ki dünya şampiyonluğunda ikisi de gelecek vadeden sporcular unvanını aldı. Şampiyonada yaş ve kategori olmadığı için Bingül kardeşler normal hayatlarına devam edebilen kişilerle yarışıyor. Buna rağmen Zeynep 2016'da dünya dördüncüsü Murat'ta 2018'de dünya 6'ncısı oldu. Zeynep ayrıca bu yıl normal çocuklar arasında Erzurum'da yapılan il birinciliği yarışmasında il birincisi oldu. Kayseri'de 30 kişinin yarıştığı yarışmada ise 10'uncu oldu. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Adeta imkânsızı başarılıyorlar" diye konuştu.
'ONLAR RABBİMİN BİR ARMAĞANI'
Zeynep ve Murat Bingül'e otizm tanısı 2,5 yaşındayken konuldu. Bu tanıyla ailenin yaşamı tümden değişti. Gıda mühendisi anne Nesrin Bingül, çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilmek için emekli oldu. Kendini çocuklarının eğitimine ve gelişimine adadı. Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı baba Ünal Bingül de eşine destek verdi. Anne ve babasının çabalarının karşılığını veren Zeynep ve Murat, dünya çapında dereceler alan kayakçılara dönüştü.
"Meleklerim" dediği otizmli ikizleri ile her zaman gurur duyduğunu söyleyen Başsavcısı Ünal Bingül, "Onlar Rabbimin bir armağanı. 16 yıldır otizmle büyük mücadele yürütüyoruz. Bu çocukların böyle kayak yapması hakikaten bir mucize. O nedenle yavrularımız dünyada tek otizmli kayakçılar. Amacımız Türkiye'yi dünyada en güzel şekilde temsil edip şampiyon olabilmek. Çok büyük emek sarf ediyoruz. Başta annesi olmak üzere hayatımızı çocuklarımıza yönlendirmiş durumdayız" dedi.

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