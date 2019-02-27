HABER

Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:56 | Son Güncelleme

Ağrı'daki Çukurçayır köyünde 1 metrekarelik kar örtüsünü aşarak karla kaplı tepelere ulaşan 15 öğrenci ve akademisyenler, yaptıklarıyla takdir topladı. Eksi 10 derecelik havada 8 saat boyunca aralıksız çalışan öğrenciler projelerini doğa şartlarına rağmen başarıyla tamamladı.

Yaptıkları etkinliğin geleneksel hale gelmesini umut eden öğrenciler, çalışmalarını yaparken doğanın dengesini bozmamaya da dikkat etti. İşte hava koşulları nedeniyle karşılaştıkları aksaklıklara rağmen üstlendikleri görevi yerine getiren gençlerin beğeni toplayan çalışması...

İlk kez yaptılar!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri, dağ eteğinde kar üzerine arazi sanatı uygulamasıyla (land art) Türk bayrağı yaptı.
AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından arazi sanatı uygulaması kapsamında, merkeze bağlı Çukurçayır köyünde çalışma yapıldı.
Araştırma görevlisi Naci Edi öncülüğünde köye gelen 15 öğrenci ve akademisyenler, karla kaplı tepenin yamacına 1 metrelik kar örtüsünü aşarak ulaştı.
Erken saatlerde çalışmaya başlayan ekip, kara işleyecekleri Türk bayrağının kent merkezinden görülebilmesi için uygun yeri belirledi. Sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta çalışan ekip, ölçüleri aldıktan sonra ay ve yıldızı kar üzerine çizdi.
Ekip, 8 saatlik zorlu çalışmayla, toz boya kullanarak 30 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki Türk bayrağını tamamladı. Çalışma, görenlerin beğenisini topladı.

'DOĞA ŞARTLARI ZORLADI'

'DOĞA ŞARTLARI ZORLADI'
Edi, gazetecilere, kentin birçok yerinden görülen tepede kar üzerine Türk bayrağı yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de daha önce buzda arazi sanatının uygulandığını anlatan Edi, "Sanırım Türkiye'de kar üzerinde ilk defa böyle bir çalışma olacak. Umarım bundan sonra geleneksel hale gelir. Bugünlerde birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda 'İlk çalışmamız bayrağımız, milli sembolümüz olsun' dedik." ifadelerini kullandı.
Uygulama öncesinde bayrağın tasarımı, yer seçimi gibi konularda ön çalışma yaptıklarını belirten Edi, "Ardından tasarım ve çizimi yaptık. Doğanın dengesini bozmamak adına toz boya kullandık. Bayrağa dalga vermeye de çalıştık. Doğa şartları bizi oldukça zorladı." dedi.
Edi, ulusal ve uluslararası çapta karda resim çalışmalarına ilişkin şenlik düzenlenebileceğini de kaydetti.
Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Songül Bayram ise projede bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki projelerde de yer almak isterim. Bayağı bir efor sarf ettik." diye konuştu.
Öğrencilerden Onur Aday da hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar yaşadıklarını anlatarak, "Zaman zaman ayaklarımız da üşüdü ama gurur verici bir proje." dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı kar türk bayrağı bayrak

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik görevden alındı! Yerine Aysel Kandemir getirildi

PTT Genel Müdürü görevden alındı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kadın gözaltına alındı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri Bursa'da yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.