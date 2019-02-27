Başta ne olduğunu kimse anlamadı! 8 saatlik çalışma sonrası bakın ortaya ne çıktı!

Yaptıkları etkinliğin geleneksel hale gelmesini umut eden öğrenciler, çalışmalarını yaparken doğanın dengesini bozmamaya da dikkat etti. İşte hava koşulları nedeniyle karşılaştıkları aksaklıklara rağmen üstlendikleri görevi yerine getiren gençlerin beğeni toplayan çalışması...

İlk kez yaptılar!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) akademisyen ve öğrencileri, dağ eteğinde kar üzerine arazi sanatı uygulamasıyla (land art) Türk bayrağı yaptı.

AİÇÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından arazi sanatı uygulaması kapsamında, merkeze bağlı Çukurçayır köyünde çalışma yapıldı.

Araştırma görevlisi Naci Edi öncülüğünde köye gelen 15 öğrenci ve akademisyenler, karla kaplı tepenin yamacına 1 metrelik kar örtüsünü aşarak ulaştı.

Erken saatlerde çalışmaya başlayan ekip, kara işleyecekleri Türk bayrağının kent merkezinden görülebilmesi için uygun yeri belirledi. Sıfırın altında 10 derece sıcaklıkta çalışan ekip, ölçüleri aldıktan sonra ay ve yıldızı kar üzerine çizdi.

Ekip, 8 saatlik zorlu çalışmayla, toz boya kullanarak 30 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki Türk bayrağını tamamladı. Çalışma, görenlerin beğenisini topladı.

'DOĞA ŞARTLARI ZORLADI' Edi, gazetecilere, kentin birçok yerinden görülen tepede kar üzerine Türk bayrağı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de daha önce buzda arazi sanatının uygulandığını anlatan Edi, "Sanırım Türkiye'de kar üzerinde ilk defa böyle bir çalışma olacak. Umarım bundan sonra geleneksel hale gelir. Bugünlerde birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Bu anlamda 'İlk çalışmamız bayrağımız, milli sembolümüz olsun' dedik." ifadelerini kullandı.

Uygulama öncesinde bayrağın tasarımı, yer seçimi gibi konularda ön çalışma yaptıklarını belirten Edi, "Ardından tasarım ve çizimi yaptık. Doğanın dengesini bozmamak adına toz boya kullandık. Bayrağa dalga vermeye de çalıştık. Doğa şartları bizi oldukça zorladı." dedi.

Edi, ulusal ve uluslararası çapta karda resim çalışmalarına ilişkin şenlik düzenlenebileceğini de kaydetti.

Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Songül Bayram ise projede bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki projelerde de yer almak isterim. Bayağı bir efor sarf ettik." diye konuştu.