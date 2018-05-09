Baştan çıkardı!

39 yaşındaki şarkıcı, söylentilere kulağını tıkadı ve Meksika güneşinin tanıdı çıkardı.

Birbiri ardına seksi pozlar paylaşan Scherzinger'in bu fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.

Hawaii doğumlu şarkıcının fotoğrafları, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

Nicole'ün Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor.

Gençliğini Kentucky'de geçiren Nicole, küçük yaşlardan beri müziğe ve tiyatroya ilgi duyuyordu.

Tam adı Nicole Prescovia Elikolani Valiente olan şarkıcı, 2003 yılında kurduğu Pussycat Dolls grubu ile şöhrete kavuşmuştu.

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Nicole daha sonra kariyerine solo olarak devam etmeyi tercih etti.