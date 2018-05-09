MAGAZİN

Baştan çıkardı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

Şarkıcı Nicole Scherzinger, Meksika tatilinde verdiği seksi pozları, Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Nicole Scherzinger'den ardı ardına cesur paylaşımlar...

Nicole Scherzinger

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Pussycat Dolls grubunun eski yıldızı Nicole Scherzinger, Meksika'da tatilin tadını çıkarıyor.
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The X Factor yarışmasındaki jüri üyesi görevinden kovulduğu dedikodularına aldırmayan Nicole, soluğu Tulum'da aldı.
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39 yaşındaki şarkıcı, söylentilere kulağını tıkadı ve Meksika güneşinin tanıdı çıkardı.
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Birbiri ardına seksi pozlar paylaşan Scherzinger'in bu fotoğraflarına beğeni ve yorum yağdı.
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Hawaii doğumlu şarkıcının fotoğrafları, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.
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Nicole'ün Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor.
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Gençliğini Kentucky'de geçiren Nicole, küçük yaşlardan beri müziğe ve tiyatroya ilgi duyuyordu.
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Tam adı Nicole Prescovia Elikolani Valiente olan şarkıcı, 2003 yılında kurduğu Pussycat Dolls grubu ile şöhrete kavuşmuştu.
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Nicole daha sonra kariyerine solo olarak devam etmeyi tercih etti.
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Scherzinger, Whitney Houston, Ella Fitzgerald ve Billie Holiday gibi sanatçıların müziklerinden etkilendi. 
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Amerikalı şarkıcı, baştan çıkarıcı pozlar verdiği tatile, arkadaşlarıyla çıktı. 
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Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile 7 yıl boyunca fırtınalı bir aşk yaşayan Scherzinger, şimdilerde Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov ile aşk yaşıyor.
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