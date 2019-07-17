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Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ceviz ağaçlarından yaptığı bastonların yanı sıra tasarımlarıyla dikkat çeken 3’üncü kuşak baston ustası Cumali Birol, artan ceviz kütükleri de farklı tasarımlarla birleştirerek sehpa, süs ve farklı eşyalara dönüştürüyor.Yaptıkları tasarımları ebru sanatı yaparak reçine ile kaplayan Cumali Birol, özel siparişleri ile dikkat çekiyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ceviz ağaçlarından yaptığı bastonların yanı sıra tasarımlarıyla dikkat çeken 3’üncü kuşak baston ustası Cumali Birol, artan ceviz kütükleri de farklı tasarımlarla birleştirerek sehpa, süs ve farklı eşyalara dönüştürüyor.
Yaptıkları tasarımları ebru sanatı yaparak reçine ile kaplayan Cumali Birol, özel siparişleri ile dikkat çekiyor. Aileden 3’üncü kuşak bastonculuk mesleğini sürdüren ve birçok ünlüye yaptığı bastonlarla gündeme gelen Cumali Birol, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından bastonla ebru sanatını birleştirdiğini, bununla yetinmeyerek, epoksi kullanarak ceviz kütüğünden zigon sehpa ürettiklerini söyledi. Bu şekilde baston yapımında kullanılan ve atık duruma gelerek yakacak olarak kalan ceviz kütüklerini de üretime kazandırdıklarını ifade eden Birol, bir taraftan doğayı korumak, diğer taraftan müşterilerin farklı süs eşya siparişlerine cevap vermek için çalıştıklarını belirtti. Birol, “Ben aileden 3. kuşak baston imalatı yapıyorum. Son birkaç yıldır baston imalatından artan ve sobalarda yakacak olarak kullandığımız ceviz kütüklerini üretime kazandırmak için neler yapabiliriz diye bir araştırma yaptım. Yaptığımız araştırmalarda, üzerine ebru sanatı yaparak ve epoksi dökerek ortaya farklı bir hediyelik eşya çıkardık. Bunu fuar ve festivallerde tanıtmaya başlayacağız” dedi.

“4 bin öğrenciye ebru kursu verdik”
Cumali Birol, kaymakamlık ve belediye başkanlığının destekleri ile ilçede üretilen el sanatlarının sergilenmesi için bir sergi salonu oluşturduklarını belirterek, “Adilcevaz ilçesinde el sanatları ustalarında bir yılda üretilen ürünleri burada sergiliyoruz. Başta kaymakamlığımız olmak üzere belediye başkanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçede el sanatlarına önem verilmesi bizleri memnun ediyor. Bu anlamda kaymakamlığımız tarafından yürütülen bir proje kapsamında da ilçedeki farklı okullarda yaklaşık 4 bin öğrencimize ebru sanatı dalında kurslar verdik. Bu kursumuz yaklaşık 3 ay sürdü. Özellikle engelli çocuklarımızda terapi etkisi oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu şekilde kaybolmaya yüz tutmuş bazı sanatları da gelecek nesillere aktarıyoruz” diye konuştu.

“Adilcevaz’da 170 bin ceviz ağacı var”
Cumali Birol, işlerinin büyük bir kısmını ceviz ağaçları üzerinden yaptığını ve ilçede 170 bine yakın ceviz ağacının bulunduğunu ifade ederek, “Bölgemiz cevizi ve ağaçları ile tanınır. Adilcevaz ve bölgesinde 170 bine yakın ceviz ağacı var. Bazı kesimler tarafından sanki ceviz ağaçlarını yok ediyormuşuz gibi söylentiler dolaşıyor. Aslında biz bastonculara bir yıl içerisinde sadece bir kütük yetiyor. Hiçbir parçasının boşa gitmemesi için mücadele ediyoruz. İşte sehpa üretimimiz de böyle başladı. Artık malzemeleri de üretime kazandırmak için çalışıyoruz. Bastonumuz gibi sehpayı da marka haline getirmek için çalışacağız. Ebru sanatı ile birleştirdiğimiz sanatta kısa sürede alıcılar da buluyoruz. Bugün 500 TL’den başlayıp, 15 bin TL’ye kadar alıcı bulabiliyoruz. El emeğimizle yaptığımız çalışmalar rağbet görüyor” ifadelerini kullandı.
Klasik bastonculuğun Türkiye’de birçok yerde olduğunu ancak ebru sanatı ile birlikte bir farkındalık oluşturduklarını sözlerine ekleyen Birol, “Ebru sanatı ile bastonculuğu birleştirmek 2 yılımızı aldı. Selçuklu ve Osmanlı sanatı olan ebrunun günümüze kadar yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ebruyu bastona işlemek için 2 yıllık bir araştırma ve geliştirme projesi yaptım. 2 yılın sonunda bastona işlemeyi başardık. Bu şekilde hem ilçemizin tanıtımına da katkı sunduk” şeklinde konuştu.

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor

Baston ustası atık kütükleri ev dekorasyonuna kazandırıyor
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