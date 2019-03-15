Bastonları hayvan figürleriyle süslüyor

El emeği göz nuru hazırladığı kızılcık dalından bastonları, işlemesi ve ağacın kalitesine göre 60 lirayla bin lira arasında değişen fiyatlarla meraklılarına sunan Işık, bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, salyangoz, at, köpek, leylek, kurbağa, maymun gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Babasından öğrendiği bastonculuk mesleğini kendisine ait dükkanda uzun yıllardır sürdüren evli ve bir çocuk babası Işık (53), gövdesi kızılcık ağacından yapılan, kezzapla renklendirilen, çeşitli motiflerle işlenen ilçeye özgü bastonları binbir emek ve sabırla ortaya çıkarıyor.

Devrek bastonunun dünyaya mal olduğuna dikkati çeken Işık, "Devrek, ahşap ağaç konusunda şanslı bir yer. Devrek bastonunu kızılcık ağacından yapıyoruz. Kızılcık ağacı, adete baston yapımı için yaratılmış bir ağaç. Uzun bir yapım süresi var. Bu kadar meşhur olmasının sebebi, hem üzerindeki Devrekli ustaların yaptığı yoğun işçilik hem de kızılcık ağacının sağlamlığı. Bu nedenle bizim her türlü bastonumuz kullanılabilir." dedi.

Işık, baston yapımının emek isteyen bir iş olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Kızılcık dalları sadece kasım, aralık aylarında kesilebiliyor, yoksa ağaç kurdunun en çok sevdiği ağaç. Bu ağaçlar gölge bir yerde yaklaşık 2 yıl kurutuluyor, sonra tek tek doğrultuluyor. Daha sonra bir müddet daha kurumaya bırakılıyor. Doğrultmalar elle yapılıyor, daha sonra işleme başlanıyor, sınıflandırılıyor. Yapacağınız bastonun çeşidine göre sınıflandırılıyor. Birçok çeşit bastonumuz var, hangisi isteniyorsa o yapılmaya başlanıyor. En bilinen bastonumuz yılanlı baston. Bu ayrılmış olan kızılcık dalları tornalarla yuvarlanıyor. Daha sonra testere yoluyla üzerindeki desen açılıyor, törpüler ve eğeler vasıtasıyla şekillendiriliyor. Zımpara gibi son halini alıncaya kadar devam ediliyor."