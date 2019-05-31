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"Bastonlu bilge"nin sıradaki hedefi yüksek lisans

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:04 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünden 75 yaşında mezun olan "Bastonlu bilge" Şevki Kılıç, yüksek lisans da yapmak istiyor - Şevki Kılıç: - "Hocalarımın da teşvikiyle yüksek lisans yapacağım. Osmanlıcayı iyi bildiğim için bu alanda çalışma yapmayı düşünüyorum"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tarih Bölümünü 4 yıl yerine 3 senede bitiren ve arkadaşlarının "bastonlu bilge" diye seslendiği Şevki Kılıç'ın (75) yeni hedefi tarih alanında yüksek lisans yapmak.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şevki Kılıç, 3 yıl önce kayıt olmak için geldiği Balkan Kültür Merkezi'nde bu kez mezuniyet törenine katıldı.

"İhtiyar delikanlı" Şevki Kılıç, düzenlenen törende mezuniyet belgesini Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'dan alarak okulunu bitirmenin sevincini yaşadı.

Törene bastonu ile katılan Kılıç, kep atma merasiminde kepini bastonun ucuna takarak kaldırdı, katılımcıları selamladı ve mezun arkadaşlarıyla birlikte kep attı.

-"Okumanın yaşı yok, devam..."

Okulun en yaşlı öğrencisi Kılıç, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okumanın yaşı olmadığını, yüksek lisans da yapmak istediğini söyledi.

Seksenli yıllarda İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümüne kayıt yaptırmasına rağmen çeşitli nedenlerle devam edemediğini anlatan Şevki Kılıç, Karabük Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesinde tarih bölümlerini kazanması nedeniyle eğitimini daha önce sürdüremediğini belirtti.

Şevki Kılıç, azmederek bu yıl hem Trakya Üniversitesinden hem de Anadolu Üniversitesinden mezun olduğunu ifade ederek, "Bir taşla iki kuş vurmuş oldum." diye konuştu.

Kitap okumayı sevdiğini ve eğitimini devam ettirmeyi hedeflediğini dile getiren Kılıç, "Burada en önemli avantajım 50 yıl önce öğrendiğimiz Osmanlıca. Eğitimime devam etmek istiyorum. Hocalarımın da teşvikiyle yüksek lisans yapacağım. Osmanlıcayı iyi bildiğim için bu alanda çalışma yapmayı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bastonlu bilgenin" sınıf arkadaşı İshak Aydın, Kılıç'ın başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdiğini ve her yönüyle bilge bir kişi olduğunu dile getirdi.

Yaren Çakır da Kılıç'ın her zaman önde oturarak en iyi ders notlarını tuttuğunu ve örnek bir öğrencilik sergilediğini anlattı.

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75 yaşındaki Şevki Kılıç baston mezuniyet Trakya Üniversitesi Yüksek Lisans

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