Basur ve kabızlık tedavisinin doğal ilacı: Sinameki nedir, sinameki nasıl kullanılır?

Sinameki otu, geleneksel tıpta yüzyıllardır müshil olarak kullanılan baklagil ailesinden, çiçekli bir bitkidir. Sinameki otu, sarı çiçeklere ve bileşik yapraklara sahip güzel bir bitkidir. Sinameki 400'den fazla türü olan bu bitkinin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. En önemli faydalarından biri de kabızlık ve basur tedavisidir.

SİNAMEKİ NEDİR? SİNAMEKİ NE İŞE YARAR?

Sinameki bir bitki türüdür. Bu bitkinin yaprakları ve meyveleri ilaç yapımında kullanılır. Sinameki, FDA tarafından onaylanmış reçetesiz bir müshildir. Kolonoskopi gibi teşhis testlerinden önce kabızlığı tedavi etmek ve bağırsakları temizlemek için kullanılır.

10 DAKİKADA ETKİSİNİ GÖSTERİR

İrritabl bağırsak sendromu (IBS), hemoroid ve kilo kaybı için sinameki kullanılır. Sinamekinin aktif maddesi, antrakinon familyasındaki bir bitki bileşiği olan sennozidlerdir. Sennosides, bağırsak astarını tahriş ederek çalışır ve güçlü bir müshil etkisi yaratır. Sinameki ağızdan alındığında altı ila 12 saat içinde bağırsak hareketini üretir, ancak makattan alındığında 10 dakika gibi kısa bir sürede etkili olabilir.

SİNAMEKİ OTU FAYDALARI NEDİR?

Sinameki otunun vücuda sağladığı faydalar:

Kabızlığı gidermeye yardımcı olur: Sinamekinin en bilinen kullanımı müshildir. Sinamekinin müshil etkilerinin, sennozitler olarak bilinen antrakinon glikozitlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu maddeler bağırsak kasılmalarına neden olarak atıkların hızla dışarı atılmasını sağlar. Sinameki ayrıca kalın bağırsağın daha fazla su emmesine ve dışkı hacmini artırmasına yardımcı olarak dışkıyı yumuşatabilir. Atıklar kalın bağırsakta hareket ederken, bu hızlı ve pürüzsüz bağırsak hareketlerini sağlar.

Cilt sağlığını iyileştirir: Sinameki yapraklarında, cilt iltihabını azaltmaya yardımcı olan uçucu yağlar ve tanenler bulunur. Bu yapraklar, güçlü bir antibakteriyel aktivite ile yaralara ve yanıklara uygulanabilen bir kompres haline getirilebilirler. Sinamekide bulunan aseton ve etanol bileşkleri akneye neden olan mikroorganizmalarla savaşmayı sağlayabilir. Senna aynı zamanda sebum üretimini azaltmaya ve hücre yenilenmesini ve kolajen üretimini artırmaya katkı sağlar.

Kolon temizliği: Sinameki genellikle kolonoskopi gibi tanısal testlerden önce bağırsağı temizlemek amacıyla kullanılır. Kolonun temizlenmesinin besin alımını iyileştirdiği ve genel kolon sağlığını desteklediği düşünülmektedir.

Sindirim sağlığını iyileştirir: Sinameki, hazımsızlık durumunda mide suyu üretimini geri kazanmaya yardımcı olan doğal enzimler içerir. Bu bitki, doğru zamanda doğru dozda alındığında genel sindirim sağlığını iyileştirerek bağırsaklardaki tahrişi azaltmaya yardımcı olmuştur. Sinameki ayrıca gastrointestinal tahrişi gidermeye yardımcı olabilecek bir anti-inflamatuar molekül olan resveratrol içerir.

SİNAMEKİ NASIL KULLANILIR?

Sinameki günde bir veya iki kez alınabilir. Normalde 6 ila 12 saat içinde bağırsak hareketine yol açar. Bu sebeple de ertesi gün bağırsak hareketi oluşturmak için yatmadan önce alınabilir. Ancak bir uzmana danışmadan 1 haftadan fazla kullanılması tavsiye edilmez.

SİNAMEKİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinameki kullanımının yaygın kullanımlarından biri de sinameki çayıdır. Sinameki çayı, ağrı, stres, ödem ve hazımsızlık gibi durumların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Sinameki çayı yapmak için iki çay bir bardak su kaynatılır. Kaynadıktan sonra ocağın altı kapatılır ve üzerine iki çay kaşığı sinameki otu eklenir. Kapağı kapalı bir şekilde 8 ila 10 dakika demlenmeye bırakılır. Bir süzgeç yardımı ile süzülür ve bir fincana alınır. Tatlandırmak için bal ilave edilebilir.

SİNAMEKİ OTUNU KİMLER KULLANABİLİR?

Sinameki, müshil etkisi nedeniyle özellikle kabızlık tedavisinde kullanılmaktadır. Bu nedenle kabızlık problemi yaşayan kişiler tarafından tüketilebilir. Bu bitki kabızlık tedavisi dışında zayıflama çaylarına da ilave edilerek tüketilmektedir.

Hemoroid tedavisinde ve kolonoskopi öncesi kolon temizliğinde de tedavi desteği olarak sinameki bitkisi kullanılabilir.

Hamile ve emziren kadınların sinameki otu kullanmadan önce doktora danışmaları tavsiye edilmektedir.

Sinameki, mide ağrısı, bağırsak tıkanıklığı, apandisit, inflamatuar bağırsak hastalığı, ishal, mide iltihabı veya hemoroidi olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Sinameki kan incelticiler ve diyabet ilaçları ile etkileşime girebileceğinden düzenli olarak ilaç alan kişilerin bir uzmana danışmaları gereklidir.

SİNAMEKİ OTUNUN ZARARLARI NELERDİR?

Sinameki otu bir haftaya kadar kullanıldığında genellikle güvenlidir. Bir haftadan daha uzun süre yüksek dozlarda alındığında ise bağırsakların normal şekilde çalışmasının durmasına ve müshillere bağımlı hale gelmesine neden olabilir. Uzun süreli kullanım karaciğeri etkileyebilir ve çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir.



