Basura ne iyi gelir? Basur tedavisine iyi gelen yiyecekler ve yöntemler nelerdir?

Sindirim problemlerinden biri olan basur, makat bölgesinde oluşan bir rahatsızlıktır ve hemoroid olarak da bilinir. Hemoroid ikiye ayrılır. Makat bölgesindeki deride bulunma yerine göre farklı isimlerle anılır. Eğer hemoroid anüs deliğinin dış kısmına doğru yayılmış ve ele gelir bir hal almış ise eksternal hemoroid denir. Hemoroid, kalın bağırsağın son kısmı olan rektumda oluşmaya başlar. Oluşum henüz bu kısımdaysa internal hemoroid adı verilir. Özellikle yetişkin kişileri etkiler. Fakat küçük yaştaki çocuklarda da görülmesi muhtemeldir. Ana sebebi yanlış tuvalet alışkanlığına sahip olunmasıdır. Ancak bu genel bir sebep olsa da yeme alışkanlıkları ve strese bağlı olarak da görülebilir. Bağırsaklarda gelişen basur diğer dokulara da zarar vererek rahatsızlığın ileri boyutlara taşınmasına neden olur. Belirtiler çoğu zaman günlük hayattaki hareketlerin kısıtlanmasına yol açar. Bu şekilde ilerlediği takdirde ne yazık ki ameliyatla bile sonuçlanabilir.

Basurun Belirtileri Nelerdir?

Basur tedavisi için basur teşhisi uygulanması gerekir. Bunun içinde yaşananların basur belirtisi olup olmadığının bilinmesi önemlidir. Basur belirtileri:

Dışkılama sırasında şiddetli bir yanma hissi

Dışkılama isteği olmasına rağmen dışkı yaparken zorlanma

Makat bölgesinde aniden gelen kaşıntı hissi

Anal bölgede ağrı

Makat bölgesindeki derinin dışkılama sonrası şişmesi

Makat bölgesinde meme adı verilen yumruların oluşması

Uzun süren kabızlık

Basur dört derecede incelenen bir rahatsızlıktır. İlk iki derecesi genelde düzenli veya lifli besinler tüketildiğinde geçebilecek cinstendir. Üçüncü veya dördüncü dereceden incelenen basur genelde anüs bölgesinde elle hissedilir. Dışkılama esnasında aşırı zorlanmanın sonucunda anal bölgede bulunan damarlar şişer, bir süre sonra kanama yapar ve aynı variste olduğu gibi damarlar genişleyerek toparlanamaz hale gelir. Makatın dışına taşarak dışkının her zamankinden daha zor yapılmasına neden olur. Dışkılama esnasında ıkınmanın sonucunda da meme adı verilen basur yumruları oluşur. Basur memesine ne iyi gelir? Basur memelerine egzersizle yapılması önerilen yumruların içeriye doğru itilmesi iyi gelebilir. Bu şekilde genleşen damarların daha gergin bir hal alması sağlanır ve bir süre sonra burada bulunan kasların canlanmasına yardımcı olunur. Basur memeleri dikkate alınmadığında bir süre sonra çevresinde bulunan deriye baskı uygulayarak çatlaklara yol açar. Kanamalar genelde çatlaklar yüzünden olur. Bu durum idrara çıkıldığında yanmaya da neden olabilir. Bu bölgede yaşanan bu semptomlar bir süre sonra yeme alışkanlıklarının da bozulmasına neden olur. Ciddi bir sorun ortaya çıkararak diğer sindirim sistemi organlarına da yansır. Makat bölgesine temiz bakılmaması ve gerekli özenin gösterilmemesi sonucunda bir süre sonra çatlaklara temas eden dışkı, enfeksiyon oluşmasına yol açar. Hemoroid ağrısına ne iyi gelir? Hemoroid ağrıları genelde tuvalette zorlu dakikaların yaşanmasına neden olduğu gibi sonrasında da rahatsız eden bir ağrı çeşididir. Genelde damarların fazla kasılmasını önlemek için sıcak su oturma banyoları rahatlatıcı bir etkiye sahiptir diyebiliriz.

Basura İyi Gelen Yiyecekler

Basura iyi gelen yiyecekler sayesinde evde basit yöntemlerle basur tedavisine katkı sağlanabilir. Tedavi için önemli etkisi olan yiyeceklerden hangileri basura iyi gelir?

1. Yoğurt ve Kefir

Yoğurdun içerisinde yer alan probiyotik bağırsaklarda yaşayan iyi bakterilerin artmasına yardımcı olur. Basur genelde bir kabızlık sonucunda ortaya çıkar. Bu kabızlık da iyi sindirilmeyen besinlerin dışkılanmasından doğar. Eğer probiyotiği fazla olan bir yoğurt ya da kefir tüketirseniz midede sindirilmeyen, tam anlamıyla parçalanmayan besinlerin iyi bakteriler tarafından bağırsaklarda parçalanmasına yardım etmiş olursunuz. Bu da kabızlığı olumlu yönde etkiler. Kabızlık oluştuktan sonra da probiyotikli gıdalar tüketebilirsiniz.

Yoğurt ya da kefiri kendi evinizde mayalayarak yapabilirseniz probitoyiğini daha da artırarak iyi bakterilerin artmasına yardımcı olursunuz. Yemeklerden sonra ya da yemeklerle beraber bir kase yoğurt ya da kefir yiyebilirsiniz. Günde en az bir kez yemeye özen gösterirseniz kalıcı bir iyileşme durumu söz konusu olabilir.

2. Lifli Meyveler

Kabızlık basur rahatsızlığının sonuçlarından biri olabilirken bazen de nedeni olabilir. Basur semptomları genelde kabızlıkla birlikte şiddetlenir. Bu yüzden mutlaka kabızlık sorununun çözülmesi gerekir. Bunu için yardımcı doğal besinlerden birkaçı da portakal, mandalina, erik, lahana ve havuçtur. Bu meyve ve sebzeleri sık sık tüketmeniz durumunda kısa süre içerisinde liflerin bağırsaklara olan yararlı etkisini göreceksiniz. Lifler bağırsaklarda bulunan villusların daha verimli hareket etmesi ve dışkının bağırsaklardan dışarı kolay atılmasına yardım eder.

Kabızlık süresi boyunca mutlaka düzenli ve sağlıklı bir besin listesi oluşturmalısınız. Bu listeye günde en az bir öğün lifli besinleri de eklemelisiniz. Günlük olarak tüketeceğiniz bu besinleri genelde besin değerini kaybetmesine müsaade etmeden biraz haşlayarak yiyebilir, aynı zamanda ara öğünlere lifli meyveleri de ekleyebilirsiniz.

3. Aloe Vera

Aloe vera içerisinde bulundurduğu yararlı bileşenleri sayesinde tahriş olmuş cildin toparlanmasına ve pürüzsüz hale gelmesine yardımcı olur. Basurdan dolayı dışkılama sırasında oluşan tahrişin giderilmesi için çeşitli yöntemler olsa da en doğal ve etkili olanı aloe veradır. Aloe verayı hasarlı bölgeye düzenli olarak sürdüğünüz takdirde hem iç hem de dış basurun iyileşmesi muhtemeldir.

Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen jeli anüsteki çatlağın ya da meme yapmış kısmın üzerine uygulayın. Ancak yüzeyin tamamen temiz ve kuru olduğundan emin olun. Bu sayede gerilen kasların rahatlamasına yardım eder.

Eğer iç hemoroid için kullanacaksanız da aloe vera yapraklarının dikenli yüzeylerini tamamen soyduktan sonra dilimleyerek bir poşetin ya da kabın içerisine koyun. Daha sonra tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra anüsün üzerine koyun ve bir süre bekletin. Ağrının yanı sıra kaşıntı hissinin de giderilmesine büyük ölçüde yardım eder.

4. Limon Suyu

Limonun içerisinde bulunan yararlı asitler damarların sağlığını korur. Basur da kılcal damarların çatlaması sonucunda oluştuğu için limon basur için birebirdir diyebiliriz. Düzenli olarak tüketildiğinde uzun süreli bir iyileşme elde edebilirsiniz. Basurun neden olduğu yanma hissi ve zonklama limon suyu sayesinde giderilebilir.

Taze limondan elde edilen limon suyu bir parça pamuğa dökülür. Pamuğu süreceğiniz makat bölgesinin temiz ve kuru olmasına dikkat edin. Daha sonrasında pamuğu bu bölgeye tampon şeklinde yumuşak hareketlerle uygulayın. Önce biraz karıncalanmaya benzer bir his yaşayabilirsiniz. Ancak endişeniz yaşayacağınız rahatlamayla birlikte geçecektir.

Eğer iç hemoroid için kullanılacaksa bir parça limon suyu ile bir fincan sütü karıştırabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışım iç hemoroidin dış hemoroide dönüşmemesi için önemli bir uygulamadır.

5. Zeytinyağı

Zeytinyağı içerisindeki antioksidan özelliği sayesinde pek çok rahatsızlığın doğal çözümüdür. Bunlardan biri de basur. Özellikle bağırsakların yumuşamasına yardımcı olan zeytinyağı dışkının daha kolay atılmasına yardımcı olarak ağrıların ve yangıların giderilmesine yardımcı olur. Kabızlığın etkisiyle birlikte dışkının sertleşmesi çatlaklara da yol açacağı için bu çatlakların onarılmasına da yardım eder.

Zeytinyağını eğer iç hemoroid için kullanacaksanız her gün bir çay kaşığı kadar zeytinyağını tüketebilirsiniz. Aç ya da tok fark etmez. Eğer kolay bir içim istiyorsanız limon suyu ile de karıştırabilirsiniz. Zeytinyağının içerisindeki doymamış yağlar bir süre sonra sindirim sistemindeki problemlerin azalmasını sağlayacaktır.

Zeytinyağı aynı zamanda cilde de çok faydalıdır. Bu yüzden anüs bölgesindeki çatlakların da giderilmesine, onarılmasına ve yapılanmasına yardım eder. Bir parça pamuğu zeytinyağına batırın. Daha sonra bu pamuğu kuru ve temiz olan makat bölgesine uygulayın. Bir süre bu şekilde bekletin. Düzenli olarak uygulamaya özen gösterin.

6. Elma Sirkesi

Evde basura ne iyi gelir? Elma sirkesi mucizelerini basurda da gösteriyor. Elma, içerisindeki asitler sayesinde genleşen damarların eski hale gelmesine yani bir miktar büzüşmesine yardım eder. Damarlarda baskı nedeniyle oluşan şişlikler bu sayede giderilir. Ancak olumlu sonuçlar elde etmek istiyorsanız evde hazırlayacağınız elma sirkesini kullanmanız daha faydalı olur.

Basur ilerlemiş ve dış hemoroid olmuşsa bunun için bir parça pamuğa sirke dökün. Daha sonra bu sirkeli pamuğu makat bölgesinde yer alan memelerin üzerine bastırın. İçinde asit olduğu için önce bir sızlama yaşanabilir. Ancak kaşıntının ve şişliğin geçtiğini gördükçe bu acıya değeceğini anlayacaksınız.

Basur genelde iç hemoridle başlar. İç hemoroid doğru uygulamalarla kontrol altına alınır ise kısa süre içerisinde geçebilen bir rahatsızlıktır. Bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı kadar elma sirkesini dökün ve karıştın. Bu karışımı günde iki kez içtiğiniz takdirde etkisini hissedeceksiniz. Eğer içimini biraz kolaylaştırmak istiyorsanız bir tatlı kaşığı kadar bal da ilave edebilirsiniz.

7. Sarımsak

Sarımsak basure iyi gelir mi? Sarımsağın içerisinde yer alan antioksidan maddeler basurun oluşturmuş olduğu şişkinliğin giderilmesine ve makat bölgesinin temizlenmesine yardımcı olur. Sarımsağı hem iç hem de dış hemoroid için kullanabilirsiniz. Bu sayede bölgedeki şişkinlik ve dolayısıyla zorlanmanın bir kısmının giderilmesine yardımcı olabilirsiniz

Bir iki diş sarımsağı soyduktan sonra bir havan yardımıyla iyice ezin. Daha sonra temiz olduğundan emin olduğunuz bir tülbente sarımsağı sarın. Ağrılı olan makat bölgesine bir tampon gibi bastırın. İlk başta bir yanma hissedebilirsiniz. Bu çatlağınızın olduğu anlamına gelir. Ancak bir süre sonra kaşıntı hissinin geçtiğini göreceksiniz. Aynı zamanda yemeklerinize de bol bol sarımsak ekleyebilir, hatta aç karnına bir iki diş sarımsağı yutabilirsiniz. Bu iç hemoroidinizin iyileşmesine yardımcı olur.

Hemoroide Ne iyi Gelir?

Hemoroide iyi gelen yiyecekler dışında bazı yöntemler de mevcuttur. Evde başvurulan doğal tedavi yöntemleri ile hemoroid tedavisi çok daha kısa sürer ve hasta süreci daha kolay atlatabilir. Hemoriode iyi gelen evde uygulanabilecek yöntemler:

1. Oturma Banyosu

Basura sıcak su iyi gelir mi? Evet, yapacağınız en etkili yöntemlerden biri de oturma banyolarıdır. Özellikle dışkılama sonrasında yaşanan acı ve yanma hissi kimi zaman uzun sürebilir. Bu süreçte bir yere oturmak bile işkence haline gelir. Böyle zamanlar için bir küvete ya da leğene, dayanabileceğiniz sıcaklıkta su doldurun. Bu suyun içine dizlerinizi kırarak oturun. Anında bir rahatlama hissi yaşamanız mümkündür. Bu işlemi günde bir iki kez yaparak kasların kasılmasını durdurabilir ve bu şekilde belirtilerin azalmasına yardımcı olabilirsiniz.

2. Hemoroid Minderi

Hemoroid sürekli olarak aynı sert zeminde oturmaktan da kaynaklanır. Basınçtan dolayı oluşan hemoroidlere genelde masa başı işte çalışanlar daha çok yakalanır. Bunun için bir medikalciden hemoroid minderi alabilir ve sandalyenize bunu yerleştirip oturabilirsiniz. Bu minder, makat bölgesine binen yükün ve basıncın azalmasına yardımcı olur.

3. Alaturka Tuvaletler

Basura evde çözüm olarak alaturka tuvaletler de dahil edilebilir. Tuvalet alışkanlıkları basur tedavisinde oldukça önemlidir. Bağırsakların hareketlenmesi için sinirlerin uyarılması gerekir. Ancak alafranga tuvaletler beyne bu şekilde sinyal gitmesine engel olabilir. Bu hem bağırsakların hareketini zorlaştırır hem de uzun süre tuvalette kalmanıza neden olur -ki bu yapmamanız gereken davranışlardan biridir. Bu yüzden tuvalette kalma sürenizi olabildiğince azaltmalı ve alaturka tuvaletleri tercih etmelisiniz.

