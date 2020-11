Basura ne iyi gelir, basur (Hemoroid) nasıl geçer?

Basur değişen yaşam koşulları ile artık 7 den 70 e herkeste görülebilmekte. Adını çok sık duysak da hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bu hastalığa gelin birlikte bakalım. “Basur nedir, basur tedavisi nasıldır, basur nasıl geçer?” sorularına cevap arayalım.

Basur Nedir?

Basur bağırsaklarımızın sonunda yer alan yastıkçıkların baskı sonucu ile şişkin hale gelerek sarkması ve kanamaya varacak zedelenmeler yaşamasına denmektedir. Bu yastıkçıkların bu hali almasına pek çok şey sebep olabilir. Bunlar sonucunda bölge yıpranır ve çok sancılı bir süreç başlar. Nadir görülen bir hastalık sanılsa da sanılanın aksine basur çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Fakat toplumda utanılacak bir durum olarak algılandığı için pek çok insan hastalandığını gizler. Oysa doğru tanı ve beslenme düzeni ile basur tedavi edilebilen bir hastalıktır. Peki basur neden olur?

Basurun Oluşum Sebepleri Nelerdir?

“Basur neden oluşur?” sorusunun pek çok cevabı olabilir. Bunların en önemlisi beslenme şeklidir. Bağırsak çalıştırmayan besinler ile beslenmek kabızlığa sebep olur. Kabızlığa sebep olan etmenlerin başında ise kırmızı et gelmektedir. Çok sık ve fazla kırmızı et tüketmek kabızlığa neden olabilmektedir. Kabızlık ise bahsetmiş olduğumuz yastıkçıkların sıkışmasına ve örselenmesine sebebiyet verir. Uzun süren kabızlık problemleri bu sebeple genellikle basur ile sonuçlanır. Sık sık kebap, döner, et tüketen kimselerin basur olma ihtimali diğer hastalara oranla daha fazladır. Basurun diğer sebepleri arasında ise çeşitli bağırsak hastalıkları, yoğun iş hayatı, hamilelik gibi durumlarda oluşan zorlanmalar sayılabilmektedir. Basur belirtileri genellikle bu tarz sorunlar ile kendi gösterir.