Basura ne iyi gelir, basur (Hemoroid) nasıl geçer?

Basur değişen yaşam koşulları ile artık 7 den 70 e herkeste görülebilmekte. Adını çok sık duysak da hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bu hastalığa gelin birlikte bakalım. “Basur nedir, basur tedavisi nasıldır, basur nasıl geçer?” sorularına cevap arayalım. Basur Nedir? Basur bağırsaklarımızın sonunda yer alan yastıkçıkların baskı sonucu ile şişkin hale gelerek sarkması ve kanamaya varacak zedelenmeler yaşamasına denmektedir. Bu yastıkçıkların bu hali almasına pek çok şey sebep olabilir. Bunlar sonucunda bölge yıpranır ve çok sancılı bir süreç başlar. Nadir görülen bir hastalık sanılsa da sanılanın aksine basur çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Fakat toplumda utanılacak bir durum olarak algılandığı için pek çok insan hastalandığını gizler. Oysa doğru tanı ve beslenme düzeni ile basur tedavi edilebilen bir hastalıktır. Peki basur neden olur? Basurun Oluşum Sebepleri Nelerdir? “Basur neden oluşur?” sorusunun pek çok cevabı olabilir. Bunların en önemlisi beslenme şeklidir. Bağırsak çalıştırmayan besinler ile beslenmek kabızlığa sebep olur. Kabızlığa sebep olan etmenlerin başında ise kırmızı et gelmektedir. Çok sık ve fazla kırmızı et tüketmek kabızlığa neden olabilmektedir. Kabızlık ise bahsetmiş olduğumuz yastıkçıkların sıkışmasına ve örselenmesine sebebiyet verir. Uzun süren kabızlık problemleri bu sebeple genellikle basur ile sonuçlanır. Sık sık kebap, döner, et tüketen kimselerin basur olma ihtimali diğer hastalara oranla daha fazladır. Basurun diğer sebepleri arasında ise çeşitli bağırsak hastalıkları, yoğun iş hayatı, hamilelik gibi durumlarda oluşan zorlanmalar sayılabilmektedir. Basur belirtileri genellikle bu tarz sorunlar ile kendi gösterir.

Basur Belirtileri Nelerdir? Basurun pek çok belirtisi vardır. En belirgin belirti dışkıda kan olmasıdır. Bununla birlikte

Anüs etrafında kaşıntı ve rahatsızlık hissi ,

Anüs bölgesinde oturma ile paralel artış gösteren ağrı,

Anüs yakınlarında ağrılı şişlik ve kızarıklık.

Bu belirtileri kendinizde fark ettiğiniz anda bir doktora görünmenizde fayda olacaktır. Pek çok insan utandığı için erken teşhis ve tedavi olmadığı için uzun süreli ağrılı süreçler geçirmektedir. Bu sebeple basur kabus olmadan mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Erken başvurularda basur kremleri ile tedavi olabilirsiniz. Aksi halde tedavi için başka yollar da denenebilmektedir. Peki bunlar dışında basura ne iyi gelir? Basura Neler İyi Gelir? Basur teşhisi konduğu anda yapmanız gereken en önemli şey beslenme düzeninizi yeniden oluşturmaktır. Bu süreçte en önemli şey ise lif değeri yüksek besinler tüketmek olmalıdır. Lif değeri yüksek olan besinler bağırsaklarınızı çalıştırarak kabızlığa engel olacaktır. Bunun yanı sıra doktorunuzun size vermiş olduğu ilaçları da düzenli olarak kullanmalısınız. Bazen bitkisel çözümler denemek de mümkün olabilir. Ancak bunları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır. Çünkü bitkisel çözümler denetimsiz kullanıldıkları zaman bir bölgeyi tedavi ederken bir başka bölgeye zarar verebilir. Bu zararlardan kaçınmak için yapılacak en önemli şey doktorunuza danışmadan adım atmamaktır. Genellikle aktarlar ve şifacılar ev yapımı ilaçlar ile hastalığı tedavi ettikleri söyleseler de uzun vadede pek çok sıkıntıya sebep olmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak gün içinde bol sıvı tüketimi, lif değeri yüksek meyveler de basura iyi gelmektedir. Gün içerisinde uzun süre oturmamak da doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.