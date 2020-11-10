Basura ne iyi gelir, basur (Hemoroid) nasıl geçer?

Basur değişen yaşam koşulları ile artık 7 den 70 e herkeste görülebilmekte. Adını çok sık duysak da hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız bu hastalığa gelin birlikte bakalım. “Basur nedir, basur tedavisi nasıldır, basur nasıl geçer?” sorularına cevap arayalım.
Basur bağırsaklarımızın sonunda yer alan yastıkçıkların baskı sonucu ile şişkin hale gelerek sarkması ve kanamaya varacak zedelenmeler yaşamasına denmektedir. Bu yastıkçıkların bu hali almasına pek çok şey sebep olabilir. Bunlar sonucunda bölge yıpranır ve çok sancılı bir süreç başlar. Nadir görülen bir hastalık sanılsa da sanılanın aksine basur çok sık görülen bir rahatsızlıktır. Fakat toplumda utanılacak bir durum olarak algılandığı için pek çok insan hastalandığını gizler. Oysa doğru tanı ve beslenme düzeni ile basur tedavi edilebilen bir hastalıktır. Peki basur neden olur?
“Basur neden oluşur?” sorusunun pek çok cevabı olabilir. Bunların en önemlisi beslenme şeklidir. Bağırsak çalıştırmayan besinler ile beslenmek kabızlığa sebep olur. Kabızlığa sebep olan etmenlerin başında ise kırmızı et gelmektedir. Çok sık ve fazla kırmızı et tüketmek kabızlığa neden olabilmektedir. Kabızlık ise bahsetmiş olduğumuz yastıkçıkların sıkışmasına ve örselenmesine sebebiyet verir. Uzun süren kabızlık problemleri bu sebeple genellikle basur ile sonuçlanır. Sık sık kebap, döner, et tüketen kimselerin basur olma ihtimali diğer hastalara oranla daha fazladır. Basurun diğer sebepleri arasında ise çeşitli bağırsak hastalıkları, yoğun iş hayatı, hamilelik gibi durumlarda oluşan zorlanmalar sayılabilmektedir. Basur belirtileri genellikle bu tarz sorunlar ile kendi gösterir.
Basurun pek çok belirtisi vardır. En belirgin belirti dışkıda kan olmasıdır. Bununla birlikte
Anüs etrafında kaşıntı ve rahatsızlık hissi ,
Anüs bölgesinde oturma ile paralel artış gösteren ağrı,
Anüs yakınlarında ağrılı şişlik ve kızarıklık.
Bu belirtileri kendinizde fark ettiğiniz anda bir doktora görünmenizde fayda olacaktır. Pek çok insan utandığı için erken teşhis ve tedavi olmadığı için uzun süreli ağrılı süreçler geçirmektedir. Bu sebeple basur kabus olmadan mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Erken başvurularda basur kremleri ile tedavi olabilirsiniz. Aksi halde tedavi için başka yollar da denenebilmektedir. Peki bunlar dışında basura ne iyi gelir?
Basur teşhisi konduğu anda yapmanız gereken en önemli şey beslenme düzeninizi yeniden oluşturmaktır. Bu süreçte en önemli şey ise lif değeri yüksek besinler tüketmek olmalıdır. Lif değeri yüksek olan besinler bağırsaklarınızı çalıştırarak kabızlığa engel olacaktır. Bunun yanı sıra doktorunuzun size vermiş olduğu ilaçları da düzenli olarak kullanmalısınız. Bazen bitkisel çözümler denemek de mümkün olabilir. Ancak bunları denemeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır. Çünkü bitkisel çözümler denetimsiz kullanıldıkları zaman bir bölgeyi tedavi ederken bir başka bölgeye zarar verebilir. Bu zararlardan kaçınmak için yapılacak en önemli şey doktorunuza danışmadan adım atmamaktır. Genellikle aktarlar ve şifacılar ev yapımı ilaçlar ile hastalığı tedavi ettikleri söyleseler de uzun vadede pek çok sıkıntıya sebep olmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak gün içinde bol sıvı tüketimi, lif değeri yüksek meyveler de basura iyi gelmektedir. Gün içerisinde uzun süre oturmamak da doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.
Basurdan korunmanın en doğru yolu sindirim sistemimiz ile dost yaşamaktır. Sindirim sistemimizi ve beslenme düzenimizi sağlıklı tutmaya çalışırsak boşaltım sistemimiz de bu durumdan olumlu etkilenecektir. Bu sebeple beslenme alışkanlıklarımız hamur işi, kırmızı et, nişasta yerine lifli besinler ile değişirse basurla mücadelede ilk adımını başarı ile atmış oluruz. Bunun yanında gün içerisinde bol sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Sıvı tüketimi sayesinde sindirim ve boşaltım sistemimiz temizlenir. Buna ek olarak gevşetici bitki çayları da işimize yarayabilir. Uzun süre oturmanızı gerektirecek işlerde çalışıyor olmak ve dolayısıyla hareketsiz kalmak basura sebep olacağı için, gün içerisinde bol bol hareket etmeye özen göstermeli, kısa da olsa yürüyüşler yapmalısınız. Uzmanlar tuvalette uzun süre kalmanın da basura sebep olabileceğini belirtirler. Bu nedenle tuvalette uzun vakitler geçirmemek de bu konuda alınacak önlemlerden bir tanesidir.
Erken teşhis ve müdahale her hastalıkta olduğu gibi basurda da önem teşkil etmekte. Erken teşhiste basur kremleri, bağırsak düzenleyici ilaçlar sayesinde tedavi edilen bu hastalık daha ileri durumlarda başka tedaviler gerektirebilir. Bu tedavilerden biri de basur ameliyatıdır. Basur ameliyatı basurun ilaçla tedavisinin mümkün olmadığı ve hastanın günlük yaşamını engelleyecek düzeye sahip ağrıların olduğu durumlarda doktorlar tarafından tercih edilebilir. Tıp tekniklerinin ilerlemesi ile adı her ne kadar ameliyat olsa da bu süreç genellikle lazer tedavisi kullanılarak ağrısız bir şekilde sonuçlandırılan kısa bir operasyondur diyebiliriz. Ancak ameliyattan sonra hastanın beslenme düzenini değiştirmesi ve uygun beslenmesi önemli bir koşuldur. Çünkü basur tekrar edebilen bir rahatsızlıktır ve hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilediği için tekrar etmesi oldukça sıkıntılı olacaktır. Bu sebeple ameliyat olan hastaların özenli olmasında fayda vardır.
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