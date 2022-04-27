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Basura ne iyi gelir? Hemoroid tedavisi evde nasıl yapılır? Doğal çözüm yöntemleri

27.04.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında basur olarak bilinen hastalığın bir diğer ismi de hemoroiddir. Genelde tuvalet sırasında kişiye oldukça rahatsızlık hissi veren ve kanamaya neden olan basur memesi dikkat edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Basura ne iyi gelir, tedavisi nasıl olmalıdır? İşte tedavi aşamaları...

Basura ne iyi gelir? Hemoroid tedavisi evde nasıl yapılır? Doğal çözüm yöntemleri

İçindekiler

  • Basura ne iyi gelir?
  • Basur tedavisi için lazer yöntemi

Basur memesine karşı herhangi bir önlem alınmaz veya tedaviye başlanmaz ise ilerleyen evrelerde bu şikayetler artacaktır. Makatta görülen kanamalar zamanla çoğalır. Bu durum şiddetli ağrıyı da beraberinde getirir. Basura ne iyi gelir? diyenler için evde tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz...

Makat etrafında zorlanmaya bağlı oluşan basur memeleri erken tedavi edilmez ise olumsuz sonuçlara sebebiyet verir. Başlangıç seviyesinde olan basur memesi, dikkat edilmediği takdirde şişer ve zamanla büyür. 3. evreye geldiğinde ise dışkı çıkışı sırasında oldukça acı hissi uyandırır. Kişi şiddetli ağrı sebebiyle tuvalete çıkmak istemez. Ertelenen gaitanın daha sert ve kuru olmasına neden olur. Ertelemek fayda değil tam tersi zarara neden olur.

Basura ne iyi gelir?

Basur memesi ağrısı için evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerden birisi oturma banyosudur. Bu uygulamayı yapabilmek için bir leğene veya küvet içine ılık su koyarak 15-20 dakika boyunca makat bölgesini alacak şekilde içinde oturmak gerekir. Bir miktar rahatladığınızı fark edeceksiniz. Ilık su ile yapılan oturma banyosunun herhangi bir yan etkisi yoktur. Tamamen doğal ağrıyı hafifletmeye yöneliktir. Bu yöntem ile basur memesi az da olsa indirmesine yardımcı olacaktır.

Bunun yanında kişi buz kompresi de yapabilir. Buzu ince bir bez ile sardıktan sonra makat bölgenize 5 dakika aralıklarla uygulamak ağrının yatışmasına yardımcı olacaktır. Tuvalete çıkmadan önce anal bölgeye vazelin sürebilir dışkı sırasında bölge tahriş etmekten kaçınmış olursunuz.

Basur memesini indirmek için satılan krem veya bitkisel ilaçlar inanmayın. Bu bitkisel kremleri kullanarak farklı bir komplike durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Böyle bir durumda mutlaka doktora danışın. Kullanılacak olan kremler basur ağrılarınızda geçici olarak rahatlama sağlayabilir. Fakat bu var olan memeler geçmeyecektir. Bir süre sonra şikayetleriniz tekrar başlayacaktır.

Ilık oturma banyosu sonrası ağrınız hafifledikten sonra yapılması gereken ilk şey bir an önce uzman bir doktor kontrolünde tedavi olmaktır. Çünkü basur memesi kendi kendine inebilen ve iyileşen bir hastalık değildir. Dolayısıyla kişi korkmadan ve utanmadan ilgili bölümden randevu alıp muayene olmalı ve en uygun tedavi yöntemi seçilerek şikayetlerden kurtulmalıdır.

Basur tedavisi için lazer yöntemi

Artık günümüzde kullanılan ameliyatsız lazer yöntemiyle 5 -6 dakikada ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu kadar kısa sürede yapılan işlemden sonra yürüyerek sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Yapılan ameliyatsız tedavi yönteminde hiçbir dikiş izi ve ağrı olmaz .

Hastaya sunduğu en büyük avantajı ise hiçbir iş gücü kaybı yaşatmamasıdır. Aynı gün hem tanı ve hem de tedavi olmak mümkündür.

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basur
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
gemi veya yat malzemesi satanlarda taharat sprali al bağlat ılık suyla dışkını boşalt. çok yararını göreceksiniz.arabistana giden yakınınız varsa sor orada herkes böyle dışkılama yapıyor.gecmiş olsun.
Yazı için teşekkürler.
basurun başlıca sebebi çok yemek yemek,çok seks yapmak,sgara ve alkoldur.bu hastalığın büyümesinin nedenide acılı ,etli ve yanmış yemek çeşitliğidir.tedavi olarakta az yemek yemek meyva yemek doğal beslenmek ve az seks yapmaktır

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