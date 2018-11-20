"Başvuruların büyük kısmı bir yılda sonuçlandırılabilecek hale gelecek"

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım, "15 Temmuz olayları ve OHAL döneminin koşulları derken sonuçta 40 bin derdest başvuru var. Bu yüksek bir rakam ama mahkeme bunu artık yönetmeye başlamış. Muhtemelen seneye ama çok daha büyük bir olasılıkla öbür seneye gelen başvuruların büyük kısmı bir yıl içinde sonuçlandırılabilecek hale gelecek." dedi.

Yıldırım, Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitenin Senato Salonu'nda düzenlenen "Çocuk Hakları-Kazanımlar ve Geleceği" konulu panelin açılışında, bireysel başvuru hakkının tanındığı 2012'den bugüne kadar yüksek mahkemeye yapılan 206 bin bireysel başvurunun 166 bininin sonuçlandırıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 bin kadar derdest başvuru bulunduğunu belirten Yıldırım, kasım ayında bin 700 civarında başvuru geldiğini, bir önceki ay bu rakamın 2 bine yakın olduğunu ifade etti.

Yıldırım, 2018 yılında 38 bin başvuru yapıldığını, bunların 29 bin 500'ünün sonuçlandırıldığını anlatarak, "2016'da 80 bin dosya gelmiş sadece 16 bini sonuçlandırılabilmiş. 15 Temmuz olayları ve OHAL döneminin koşulları derken sonuçta 40 bin derdest başvuru var. Bu yüksek bir rakam ama mahkeme bunu artık yönetmeye başlamış. Muhtemelen seneye ama çok daha büyük bir olasılıkla öbür seneye gelen başvuruların büyük kısmı bir yıl içinde sonuçlandırılabilecek hale gelecek." diye konuştu.