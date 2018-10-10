Başyaverin ihaneti tanık beyanında

N.A, örgüt üyelerinin mülakat aşamasında da Yazıcı'ya yardımcı olduklarını ve TSK'ya girmesini sağladıklarını bildirdi.

AA muhabirinin ulaştığı ifadede, Yazıcı'nın "yalan beyanda bulunduğu"nu iddia eden N.A, eski başyaver ile İstanbul'da kaldıkları FETÖ evinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildikten sonra askeri lise sınav soru ve cevaplarının kendilerine verildiğini aktardı.

Başarılı öğrenciler arasında kendisi ile Yazıcı'nın da bulunduğunu dile getiren N.A, örgüt mensubu öğretmenlerin, başarılı öğrencileri askeri lise sınavlarına girmeleri için aileleriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Daha sonra Yazıcı ve kendisinin de aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin Trabzon'daki örgütün yurduna götürülerek, eğitime alındığını aktaran N.A, sınava hazırlık kapsamında daha sonra İstanbul'a gittiklerini ifade etti.

N.A, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Askeri lise sınavına girmek üzere bizi İstanbul'a getirdiler. Sınava 20 gün kala Beyazıt'taki cemaat evine getirildik. Başımızda cemaatin abileri vardı. Buraya ilk geldiğimiz gün abiler, burada olup bitenleri hiç kimseye söylemeyeceğimize dair Kuran-ı Kerim'e el bastırdılar. Yirmi gün boyunca sabah erken saatlerde kalkıp koşu yaptıktan sonra bize verilen askeri lise sınav soru cevaplarına çalışırdık. Bu sınav sorularını bize gösterirken ve her namazdan sonra Fetullah Gülen hakkında bize bilgi veriyorlardı. Sızıntı dergisi okutturup bizleri abone yaptırıyorlardı."