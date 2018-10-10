HABER

Başyaverin ihaneti tanık beyanında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

Tanık N.A, eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri sanık kurmay albay Ali Yazıcı'nın FETÖ'nün sayesinde askeri liseye girebildiğini aktardı - Tanık N.A: - "Askeri lise sınavına girmek üzere bizi İstanbul'a getirdiler. Sınava 20 gün kala Beyazıt'taki cemaat evine getirildik. Başımızda cemaatin abileri vardı. Buraya ilk geldiğimiz gün abiler, burada olup bitenleri hiç kimseye söylemeyeceğimize dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırdılar" - "Sınav sorularını bize gösterirken ve her namazdan sonra Fetullah Gülen hakkında bilgi veriyorlardı" - "Aynı evde kalmış olduğum Ali Yazıcı ile soruları aldık ve askeri lise giriş yazılı sınavlarını kazandık" - "Ali Yazıcı soru ve cevaplarını aldığımız cemaat abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liseye girdi"

İSMET KARAKAŞ - TANJU ÖZKAYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Başyaveri olan ve sözde yurtta sulh konseyinin üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı'nın, Kur'an-ı Kerim'e el bastırılarak askeri lise giriş sınavı cevaplarını aldığı ortaya çıktı.

Yazıcı'nın Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, "Ben askeri lise giriş sınav sorularını kimseden almadım, cemaatle hiçbir bağlantım yoktur." savunması üzerine arkadaşı N.A, emniyete giderek Yazıcı'ya ilişkin bildiklerini anlattı.

AA muhabirinin ulaştığı ifadede, Yazıcı'nın "yalan beyanda bulunduğu"nu iddia eden N.A, eski başyaver ile İstanbul'da kaldıkları FETÖ evinde Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildikten sonra askeri lise sınav soru ve cevaplarının kendilerine verildiğini aktardı.

N.A, örgüt üyelerinin mülakat aşamasında da Yazıcı'ya yardımcı olduklarını ve TSK'ya girmesini sağladıklarını bildirdi.

Yazıcı'yı, ilk ve ortaokul döneminden itibaren tanıdığını anlatan N.A, 1986'da FETÖ'nün dershanesinde deneme sınavına girdiğini kaydetti.

Başarılı öğrenciler arasında kendisi ile Yazıcı'nın da bulunduğunu dile getiren N.A, örgüt mensubu öğretmenlerin, başarılı öğrencileri askeri lise sınavlarına girmeleri için aileleriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Daha sonra Yazıcı ve kendisinin de aralarında bulunduğu bazı öğrencilerin Trabzon'daki örgütün yurduna götürülerek, eğitime alındığını aktaran N.A, sınava hazırlık kapsamında daha sonra İstanbul'a gittiklerini ifade etti.

N.A, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Askeri lise sınavına girmek üzere bizi İstanbul'a getirdiler. Sınava 20 gün kala Beyazıt'taki cemaat evine getirildik. Başımızda cemaatin abileri vardı. Buraya ilk geldiğimiz gün abiler, burada olup bitenleri hiç kimseye söylemeyeceğimize dair Kuran-ı Kerim'e el bastırdılar. Yirmi gün boyunca sabah erken saatlerde kalkıp koşu yaptıktan sonra bize verilen askeri lise sınav soru cevaplarına çalışırdık. Bu sınav sorularını bize gösterirken ve her namazdan sonra Fetullah Gülen hakkında bize bilgi veriyorlardı. Sızıntı dergisi okutturup bizleri abone yaptırıyorlardı."

- FETÖ sayesinde TSK'ya girmiş

FETÖ'nün, Yazıcı ve kendisi haricindeki kişilere de sınav sorularını verdiğini açıklayan N.A, yazılı sınavda başarılı olduğunu, ancak örgüt üyeleri ile arasında geçen tartışma nedeniyle mülakat aşamasında elendiğini ifade etti.

Yazıcı'nın askeri liseye FETÖ sayesinde kayıt yaptırdığını savunan N.A, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde aynı evde kalmış olduğum Ali Yazıcı ile soruları aldık ve askeri lise giriş yazılı sınavlarını kazandık. Mülakatlara girmeden önce ben sohbetlerde, 'Ben Kuran'da olan her şeyi kabul ediyorum, olmayan hiçbir şeyi kabul etmiyorum.' dediğim için onlardan ayrıldım. Bir daha beni yanlarına almadılar. Sınavı kazanmama rağmen mülakatları geçemedim. Ali Yazıcı soru ve cevaplarını aldığımız cemaat abileri sayesinde mülakatı kazanarak askeri liseye girdi."

- 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Darbe girişiminden sonra TSK'dan ihraç edilen Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 18 yıl hapse mahkum oldu.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olan Yazıcı aynı zamanda, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Genelkurmay çatı davasının da sanıkları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet savcısının 9 Mayıs 2018'de açıkladığı esasa ilişkin mütalaada Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu yurtta sulh konseyi üyeleri hakkında 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Darbe girişimi sırasında, Türkiye genelinde yaşanan eylemlerden sorumlu tutulan söz konusu sanıkların her biri için "2 bin 558 sivil vatandaş ile 177 güvenlik personelinin yaralanması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "mala zarar verme" suçlarından da 56 bin 511'er yıl hapis cezası istenmişti.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Hasankeyf'teki taşınma için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmiHasankeyf'teki taşınma için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmi
Trafik kazasında oğlu ölen baba, gözyaşları içinde 'tanık' arıyorTrafik kazasında oğlu ölen baba, gözyaşları içinde 'tanık' arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Yazıcı askeri lise başyaver FETÖ sınav soruları yurtta sulh konseyi

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Fulya'nın katili vahşeti soğukkanlılıkla anlattı: En ağır cezayı hak ediyorum

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İlginizi Çekebilir

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin Harekatı'na katılan üsteğmen 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu

Afrin Harekatı'na katılan üsteğmen 'FETÖ'cüyüm' diyerek teslim oldu

Mustafa Tuna'dan canlı yayında Melih Gökçek açıklaması: Herkes her şeyin farkında!

Mustafa Tuna'dan canlı yayında Melih Gökçek açıklaması: Herkes her şeyin farkında!

Konyaaltı sahilinde görüntülendi! 'Bu derinlikte nadir görülür'

Konyaaltı sahilinde görüntülendi! 'Bu derinlikte nadir görülür'

MHP'li isimden dikkat çeken sözler! 'Erdoğan'a kırıldım'

MHP'li isimden dikkat çeken sözler! 'Erdoğan'a kırıldım'

Dost kazığının böylesi!

Dost kazığının böylesi!

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.