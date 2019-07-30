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"Batakhane Güzeli" Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

"Batakhane Güzeli" Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelendi

Bodrum Antik Tiyatro'da "Batakhane Güzeli" isimli müzikal oyun sahnelendi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosunun tarihi Bodrum Antik Tiyatro'da sahnelediği müzikal oyun, tatilcilerin beğenisi topladı.

Erman Canatan'ın yazdığını, ünlü oyuncular Erdal Cindoruk, Hüseyin Akşen, Tarık Papuççuoğlu, Mihriban Er gibi isimlerin de rol aldığı oyun, seyirciyi eski yazlık sinema günlerine götürüyor.

Oyunu, aralarında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da olduğu çok sayıda kişi ilgiyle izledi.

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