Bataklığa saplanan büyükbaş hayvan güçlükle çıkarıldı

Manisa’nın Demirci ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası kurtarıldı.

Demirci ilçesine bağlı Sayık Mahallesi Domuşçu mevki’inde otlayan büyükbaş hayvanlardan biri çamura saplandı. Büyükbaş hayvanın sahibi Şevket Çelebi ve mahalle sakinlerinin yoğun çabasına rağmen hayvan bulunduğu yerden çıkarılamayınca Demirci Belediyesi ekiplerine haber verildi. Ekipler iş makineleri ile kısa sürede bölgeye ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı. Dört ayağı ile birlikte bataklığa saplanan hayvan urgan ile bağlanarak iş makinesi ile yaklaşık bir saat süren çalışma ile çekilerek bulunduğu bataklıktan çıkarıldı. Oldukça bitkin ve susuz olduğu gözlenen hayvana belediye görevlilerince su ve yem verildi.

Daha sonra kuru bir zemine çıkarılan hayvan uzun süre bataklıkta kalması sebebiyle ayağa kalkamadı. Veterinere götürülmek üzere sahibine teslim edilen hayvanın yanından, yavrusu ise bir an bile ayrılmadı. Hayvanın sahibi Şevket Çelebi, "Hayvan suyun yanında bulunan bataklığa saplanmış. Kendimiz uğraştık ama çıkaramadık. Belediye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar gelip çıkardılar sağ salim" dedi.



