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Bataklığa saplanan buzağı güçlükle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 09:35 | Son Güncelleme

Tataristan’da bir buzağının bataklığa saplanması sonucu uzun süreli bir kurtarma operasyonu gerçekleşti.Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Yarçallı şehrinde kırsal bir bölgede yaşayan çiftçi aile, akşama doğru ineğin eve geldiğini fakat buzağının gelmediğini fark etti.

Bataklığa saplanan buzağı güçlükle kurtarıldı

Tataristan’da bir buzağının bataklığa saplanması sonucu uzun süreli bir kurtarma operasyonu gerçekleşti.
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın Yarçallı şehrinde kırsal bir bölgede yaşayan çiftçi aile, akşama doğru ineğin eve geldiğini fakat buzağının gelmediğini fark etti. Bunun üzerine çevrede buzağısını arayan çiftçi aile sonuç alamayınca Rusya Acil Durumlar Bakanlığına haber verdi. Ekiplerce bölgede yapılan aramada bir buzağının bataklığa saplandığı görüldü. Oldukça derin olan ve domuzların kullandığı tahmin edilen bataklığa kapılan buzağı için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ellerine kürek alan ekipler, buzağıyı bataklıktan çıkarmayı başaramadı. Buzağının altına odunlar koyan ekipler yine buzağıyı çıkarmakta başarısız oldu.
Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda buzağının saplandığı bataklığa araba farlarından ışık tutularak çalışmaya devam edildi. Gece yarısına doğru buzağı saplandığı bataklıktan ancak çıkarılabildi.
Bakanlık yetkilileri yaptıkları açıklamada buzağının sağlıklı bir şekilde bataklıktan çıkarıldığını ve veteriner kontrollerinin yapıldığını ifade etti. Sağlık durumu iyi olan buzağının çiftçi aileye teslim edildiği de açıklandı.

Bataklığa saplanan buzağı güçlükle kurtarıldı

Bataklığa saplanan buzağı güçlükle kurtarıldı

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