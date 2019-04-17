Bataklığa saplanan dana, kurtarıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da otlatılması için meraya bırakılan dana, girdiği sulama kanalında bataklığa saplandı. İhbar üzerine gelen AFAD ekibi, danayı kurtardı.

Armutlu Mahallesi'nde otlaması için meraya bırakılan büyükbaş hayvanlardan biri, sulama kanalına girdi. Bataklığa saplanıp, geri çıkamayınca sahibi Kahraman Yasak, kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayınca AFAD ekiplerini arayıp yardım istedi. Ekipler, vinç ve halat yardımıyla danayı, saplandığı bataklıktan kurtardı. Ardından da sahibine teslim edildi.

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