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Bataklığa saplanan ineği AFAD ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 18:45 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, bataklığa saplanan inek, AFAD görevlilerince 2 saatte çıkarıldı.  Aflaközü mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Kenan Özcan'ın ineklerinden biri, otlarken, bataklığa girdi.

Bataklığa saplanan ineği AFAD ekibi kurtardı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, bataklığa saplanan inek, AFAD görevlilerince 2 saatte çıkarıldı.
Aflaközü mevkisinde hayvancılıkla uğraşan Kenan Özcan'ın ineklerinden biri, otlarken, bataklığa girdi. Çamurun içinden çıkamayan ineğini fark eden Özcan, AFAD'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, iş makinesiyle çalışma başlattı. İnek, saplandığı bataklıktan 2 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı. Ekipler, kurtardıkları ineği sahibine teslim etti.

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Bataklığa saplanan ineği AFAD ekibi kurtardıBataklığa saplanan ineği AFAD ekibi kurtardıBataklığa saplanan ineği AFAD ekibi kurtardı

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