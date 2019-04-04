Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Yamaçaltı Mahallesi'nde yaşayan İsmail Taş, yakınlarıyla kaybolan ineğini aramaya başladı.

Mahallenin yakınlarındaki bataklığı kontrol eden Taş, ineğinin bataklığa saplandığını fark etti. Uzun uğraşlar vermesine rağmen hayvanı bataklıktan kurtaramayan Taş, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ineği saplandığı yerden iş makinesinin yardımıyla kurtardı.

İsmail Taş, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

