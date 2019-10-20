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Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 13:09 | Son Güncelleme

Denizli’de bataklığa saplanan ve uzun uğraşlar sonucu çıkarılamayan inek itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu çıkarılabildi.Olay, Sarayköy ilçesi Cabar Mahallesi’nde meydana geldi.

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Denizli’de bataklığa saplanan ve uzun uğraşlar sonucu çıkarılamayan inek itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonucu çıkarılabildi.
Olay, Sarayköy ilçesi Cabar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Olcay Kartal’a isimli vatandaşa ait inek merada gezinirken bataklık alana girdi. İneğin girdiği bataklıktan çıkamadığını gören Kartal, çevredekilerden de yardım isteyerek hayvanı kurtarmak için girişiminde bulundu. Ancak bundan başarılı olamayan Kartal, daha sonra itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler yaklaşık 20 dakika süren bir müdahalenin ardından ineği kurtararak sahiplerine teslim etti.

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

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