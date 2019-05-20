Bataklığa saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Zile ilçesinde bataklığa saplanan sokak köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Meydanlık Bağları Mevkii'ndeki bataklık alanda sokak köpeği olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bataklığa saplandığı belirlenen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, köpek kurtarma aparatı ile yakaladıkları hayvanı bataklık alandan çekerek, çıkardı. Köpek, sağlık kontrolünün ardından salıverildi.
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