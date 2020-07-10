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'Bataklık Operasyonu' kapsamında 16 şirkete kayyum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 18:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak değerlendirilen 'Bataklık Operasyonu' kapsamında tutuklanan 7 kişiye ait 16 şirkete kayyum atandı.

'Bataklık Operasyonu' kapsamında 16 şirkete kayyum!

Soruşturmayı yürüten savcı, örgütün elebaşı olmakla suçlanan şüpheliler Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş'ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketine, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları gerekçesiyle, kayyum atanmasını talep etti. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilere ait İstanbul ve Gaziantep'te kurulu toplam 16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

34 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 75 şüpheliden, suç örgütünün liderleri olmakla suçlanan şüphelilerle birlikte 34 kişi tutuklandı. Şüphelilere ‘silahlı suç örgütü kurma veya yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘suçtan elde edilen mal varlığını aklama’, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a aykırılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a aykırılık’ suçlamaları yöneltiliyor. (DHA)

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