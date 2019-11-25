Bataklık ve sazlık bölge, Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı serası olacak

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bataklık ve sazlık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlendi. Toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, Türkiye'nin en büyük modern seraları yer alacak. Jeotermal kaynakların kullanılacağı seralarda yıllık 80 bin ton yaş sebze ve meyve üretiminin yapılması hedefleniyor.

İzmir'in turizm açısından önemli merkezlerinden Dikili ilçesi, tarımsal alanda da kritik bir öneme sahip olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine uzak bir notadaki 3 bin dekarlık sazlık ve bataklık alan, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi. Sıcak su kaynaklarının bulunduğu alanın 2 bin metrekarelik bölümünde jeotermal ısıtma ile seracılık yapılacak. Bölgede, seralarda üretilecek yaş sebze ve meyvenin işlenmesi, depolanması gibi endüstriyel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tesisler de kurulacak. Projenin tamamlanmasının ardından Dikili, örtü altı yaş ve sebze üretiminde, Türkiye'nin en büyük modern seracılık merkezi olacak.

'YILDA 80 BİN TON DOMATES ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR'

Proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Projede Tarım ve Orman Bakanı sayın Bekir Pakdemirli'nin büyük desteği oldu. Burada 3 bin dönümlük bir arazi üzerinde 2 bin dönümde sera faaliyeti yapılacak. 2 bin dönümlük sera faaliyetinin alt yapı ve üst yapı yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar TL. Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörülüyor. Böylece 150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek."

'FİRMALARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK'

Bu bölgede jeotermal ısı ile üretimin yapılacağını belirten Ürper, "Jeotermal ısı yenilenebilir bir enerji olarak çevreye zarar vermez. Sonsuz bir enerji kaynağıdır. Bu enerji kaynağı ile işletmelerin yurt dışı pazarında daha rekabetçi olması sağlanacak. Girdi maliyetlerini aşağı çekecek bir yöntem aslında. Bölgede çok dikkatli ve çevreye zarar vermeden bir yatırım yapılacak. Firmalar, ürünleri yurt dışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek" dedi.

'2023 HEDEFLERİNE KATKISI BÜYÜK OLACAK'

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, projeyi desteklediklerini belirterek, "İzmir'deki iş dünyası, sivil toplum kuruluşları olarak ortak akılla atılan adımların bir bir hayata geçecek olması adına sevindirici bir gelişme. Ülkemizin 2023 yılında 150 milyar dolar tarımsal üretim, 40 milyar dolar tarımsal ihracat hedefi doğrultusunda bu yatırımın büyük payı olacağı kanısındayım. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinden ilki olan Dikili Sera İhtisas OSB'de artık faaliyet aşamasına geçtik. Yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimiyle tarım sektörüne katkı koymanın yanında, 3 bin 500 kişiye istihdam da sağlayacak. Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için tarımsal üretimde ölçek yükseltmeye ve tarımsal ticarette sistem oturtmaya ihtiyacı var. Tarım OSB'lerinin ve Ürün İhtisas Borsası'nın bu anlamda büyük katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Projenin ortakları ile Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi'nden oluşuyor.

FOTOĞRAFLI

