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Bataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 12:00 | Son Güncelleme

ADANA'da dün suyu çekilen göldeki bataklıkta bulunan cesedin, 7 gündür kayıp olan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu ortaya çıktı.

Bataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dün suyu çekilen göldeki bataklıkta bulunan cesedin, 7 gündür kayıp olan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu ortaya çıktı.
Dün balık avlayan bir kişi tarafından bulunan ceset, kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Başlatılan soruşturma kapsamında cesedin Alzheimer hastası Mustafa Nail Kıraç'a ait olduğunu belirledi. Yaşlı adamın 22 Kasım günü Bahçeşehir Mahallesi'nden evden çıktığı ve tekrar dönmeyince ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığı anlaşıldı. Mustafa Nail Kıraç'ın ailesi cesedi teşhis ederek toprağa vermek üzere teslim aldı.

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Bataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendiBataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendi

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