Bataklıkta bulunan cesedin kimliği belirlendi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da dün suyu çekilen göldeki bataklıkta bulunan cesedin, 7 gündür kayıp olan Mustafa Nail Kıraç'a (79) ait olduğu ortaya çıktı.

Dün balık avlayan bir kişi tarafından bulunan ceset, kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Başlatılan soruşturma kapsamında cesedin Alzheimer hastası Mustafa Nail Kıraç'a ait olduğunu belirledi. Yaşlı adamın 22 Kasım günü Bahçeşehir Mahallesi'nden evden çıktığı ve tekrar dönmeyince ailesi tarafından polise kayıp başvurusu yapıldığı anlaşıldı. Mustafa Nail Kıraç'ın ailesi cesedi teşhis ederek toprağa vermek üzere teslim aldı.

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