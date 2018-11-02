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Bataklıkta mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 16:57 | Son Güncelleme

Çankırı'da bataklığa saplanan buzağısını kurtardıktan sonra yaklaşık 6 saat mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışması sonucu çıkartıldı

Çankırı'da bataklıkta mahsur kalan kişi, kurtarıldı.

Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyü Akyazı mevkisinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götüren 81 yaşındaki Hamit Kargalı, buzağının bataklığa girdiğini gördü.

Buzağıyı saplandığı yerden çıkaran Kargalı, bu kez kendisi bataklıkta mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların yaklaşık 6 saat sonra fark ettiği Kargalı'nın kurtarılması için bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Bir saat civarında süren çalışmanın ardından Kargalı, saplandığı yerden kurtarılarak Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kargalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AFAD Akyazı Bataklıkta mahsur kaldı çankırı Küçükyakalı Şabanözü

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