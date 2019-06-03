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Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 13:42 | Son Güncelleme

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde, bataklıkta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Çankaya Mahallesi'nde girilmesi yasak olan ve tel örgü ile çevrili çöplük alandaki bataklığa giren yavru köpek çamura saplandı. Çöp alanında çalışan işçiler, yavru köpeğin sesini duyunca yanına gitti. Köpeği bataklıktan çıkarmaya çalışan işçiler başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye, yangın söndürme aracının merdivenini bataklığın içine doğru uzatarak ulaştığı yavru köpeği kurtardı. Çamurdan kurtarılan köpek, su ile yıkanarak bırakıldı.

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Bataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldıBataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldıBataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldıBataklıktaki yavru köpek, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı

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